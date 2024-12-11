أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 11 ديسمبر 2024.. التحديث اليومي

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء تغيرات جديدة في الأسواق المحلية، حيث سجل عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصري، ارتفاعًا ملحوظًا في محال الصاغة، وفقًا لآخر تحديث صادر عن شعبة الذهب ومؤسسة "جولد بيليون".

وترصد الموجز في السطور التالية مختلف اسعار الذهب في السوق المحلي المصري

أسعار الذهب في مصر اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء خلال التعاملات المسائية تغيرات طفيفة مقارنة بالتحديثات السابقة، وذلك وفقًا لما أعلنته شعبة الذهب. جاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21 الآن

ارتفع سعر الذهب عيار 21 ليسجل 3800 جنيه للشراء، و3790 جنيهًا للبيع، مقارنة بـ3790 جنيهًا للشراء و3770 جنيهًا للبيع في التحديث الأخير.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 في بداية التعاملات المسائية سعر 4343 جنيها للشراء، 4330 جنيهًا للبيع، بعد أن كان 4331 جنيهًا للشراء و4308 جنيهات للبيع في آخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 22

وصل سعر جرام الذهب عيار 22 إلى 3981 جنيهًا للشراء، و3970 جنيهًا للبيع دون إضافة المصنعية أو الضرائب.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3257 جنيهًا للشراء، و3248 جنيهًا للبيع، وفقًا للتحديثات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 اليوم 2533 جنيهًا للشراء، و2525 جنيهًا للبيع بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، إلى 30,416 جنيهًا للشراء و30,406 جنيهًا للبيع، بدون حساب تكلفة المصنعية أو الضرائب.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

على الصعيد العالمي، استقر سعر أوقية الذهب عند 2687 دولارًا للشراء، و2686.5 دولار للبيع، في ظل استقرار الأسواق الدولية وترقب المستثمرين لأي تغييرات محتملة في سعر الفائدة الأمريكية.

سعر الذهب

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب

تتأثر أسعار الذهب في مصر والعالم بعدة عوامل، أبرزها:

التغيرات في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري.

أسعار الذهب عالميًا، والتي ترتبط بحركة الأسواق الدولية.

العرض والطلب المحلي في أسواق الصاغة المصرية.



تعتبر هذه التغيرات مؤشرًا هامًا للمستثمرين والأفراد الراغبين في شراء الذهب، سواء للاستثمار أو الزينة. يُنصح دائمًا بمراقبة التحديثات اليومية لأسعار الذهب لاتخاذ القرارات المناسبة في الوقت الصحيح.

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