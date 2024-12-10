سلسلة ارتفاعات لا تنتهي.. ماذا ينتظر أسعار الذهب في مصر؟

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم 10 ديسمبر 2024 استمرارًا في سلسلة الارتفاعات، حيث ارتفعت الأسعار في مختلف الأعيرة مقارنة بالتعاملات الصباحية، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية وتأثيرات سعر الدولار، إذ تشهد أسعار الذهب في مصر سلسلة من الارتفاعات المستمرة التي أثارت تساؤلات واسعة حول مستقبل المعدن النفيس.

فقد أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة "آي صاغة" لتداول الذهب، أن ارتفاع الدولار ساعد في الحد من خسائر الذهب محليًا، رغم التراجع الذي شهدته أسعار الأوقية في البورصات العالمية بسبب حالة الضبابية التي تسيطر على الأسواق.

أسعار الذهب في مصر اليوم

ينشر “الموجز” تحديث سعر الذهب اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة جولد بيليون، وجاءت الأسعار كما يلي:

عيار 24: سعر الشراء 4343 جنيهًا، وسعر البيع 4330 جنيهًا (زيادة 32 جنيهًا).

عيار 22: سعر الشراء 3981 جنيهًا، وسعر البيع 3970 جنيهًا (زيادة 29 جنيهًا).

عيار 21: سعر الشراء 3800 جنيهًا، وسعر البيع 3790 جنيهًا (زيادة 28 جنيهًا).

عيار 18: سعر الشراء 3257 جنيهًا، وسعر البيع 3248 جنيهًا (زيادة 24 جنيهًا).

عيار 14: سعر الشراء 2533 جنيهًا، وسعر البيع 2525 جنيهًا (زيادة 18 جنيهًا).

أسعار الذهب اليوم

ماذا ينتظر أسعار الذهب؟

أكد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب، أن ارتفاع سعر الدولار قد ساعد في تقليص خسائر الذهب في الأسواق المحلية، على الرغم من تراجع أسعار الأوقية في البورصة العالمية بسبب حالة الضبابية التي تسود الأسواق، مشيرًا إلى أن الأسواق تترقب عن كثب بيانات سوق العمل الأمريكية وقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه القادم.

أوضح إمبابي أن أسعار الذهب قد استقرت في نطاق محدود بين 2630 و2690 دولارًا للأونصة بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في 25 نوفمبر الماضي بقيمة 91 دولارًا، لافتًا إلى أن هذا التذبذب في الأسعار يعكس حالة من الضبابية وعدم اليقين، حيث يسعى السوق لتحديد اتجاهه في ظل بيئة اقتصادية معقدة.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام اليوم: 4,351.43 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام اليوم: 10,863.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 5 جرام اليوم: 21,727.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام اليوم: 43,454.29 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام اليوم: 67,571.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام اليوم: 86,908.57 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام اليوم: 108,635.71 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام اليوم: 434,542.86 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام اليوم: 1,079,357.14 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو اليوم: 4,315,428.57 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

ميزان الذهب.. أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024.. صعود ام انخفاض