أسعار المعدن الأصفر.. تراجع سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 11-12-2024

الذهب والسبائك اليوم.. شهد سعر الذهب في السوق المصرية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 انخفاضًا ملحوظًا في جميع الأعيرة، متأثرة بتراجع الطلب المحلي والتحركات العالمية لأسعار المعدن الأصفر.

سعر الذهب والسبائك اليوم

يستعرض “الموجز” تحديث سعر الذهب والسبائك في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 24 اليوم انخفاضًا ليصل إلى 4342.75 جنيه للبيع و4320 جنيه للشراء، مسجلًا تراجعًا بمقدار 11.5 جنيه.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 22 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 22 ليسجل 3981 جنيه للبيع و3960 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 10.5 جنيه مقارنة بالأمس.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 21 اليوم إلى 3800 جنيه للبيع و3780 جنيه للشراء، متراجعًا بمقدار 10 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك

سعر الذهب عيار 18 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 18 هبوطًا ليصل إلى 3257.25 جنيه للبيع و3240 جنيه للشراء، بانخفاض بلغ 8.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 14 ليبلغ 2533.25 جنيه للبيع و2520 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 6.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 12 إلى 2171.5 جنيه للبيع و2160 جنيه للشراء، متراجعًا بقيمة 5.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 انخفاضًا إلى 1628.5 جنيه للبيع و1620 جنيه للشراء، بانخفاض بلغ 4.25 جنيه.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4414.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 44,082.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 88,165.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 110,207.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 440,828.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,378,285.71 جنيه.

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