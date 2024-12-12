أسعار الذهب والسبائك اليوم الخميس 12-12-2024 في مصر

أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع في مستهل تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، وسجل سعر الذهب عيار 21, الأكثر تداولًا، نحو 3860 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار الذهب اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

أسعار الذهب عيار 24 اليوم

انخفضت أسعار الذهب عيار 24 ليبلغ 4411.5 جنيه للبيع و4388.5 جنيه للشراء، مسجلًا تراجعًا بمقدار 5.75 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 22 اليوم

بلغت أسعار الذهب عيار 22 4043.75 جنيه للبيع و4022.75 جنيه للشراء، مع تراجع قيمته 5.25 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم

سجلت أسعار الذهب عيار 21 انخفاضًا ليصل إلى 3860 جنيهًا للبيع و3840 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 5 جنيهات.

أسعار الذهب والسبائك

سعر الذهب عيار 18 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 18 ليسجل 3308.5 جنيه للبيع و3291.5 جنيه للشراء، بانخفاض مقداره 4.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

شهد الذهب عيار 14 انخفاضًا في الأسعار، وبلغ 2573.25 جنيه للبيع و2560 جنيهًا للشراء، مع تراجع قدره 3.25 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 12 2205.75 جنيه للبيع و2194.25 جنيه للشراء، بانخفاض قدره 2.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 انخفاضًا ليصل إلى 1654.25 جنيه للبيع و1645.75 جنيه للشراء، متراجعًا بمقدار 2.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

انخفض سعر الجنيه الذهب ليبلغ 30880 جنيهًا للبيع و30720 جنيهًا للشراء، بانخفاض قدره 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم

تراجع سعر أوقية الذهب إلى 2719.41 دولار للبيع و2719.14 دولار للشراء، بانخفاض قدره 0.5 دولار.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت أسعار السبائك الذهبية بمختلف أوزانها استقرارًا نسبيًا مع بعض التغيرات الطفيفة كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4482.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 44768.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 69615.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 89537.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 111921.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 447685.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1112214.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4446857.14 جنيه.

توقعات أسعار الذهب

توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية.

وأشار إمبابي إلى أن زيادة سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية ساهمت بشكل كبير في هذا الارتفاع، موضحًا أن أسعار الذهب تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية: سعر تداول الأوقية في البورصة العالمية، سعر صرف الدولار، بالإضافة إلى عوامل العرض والطلب.

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