استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، حيث زاد سعر الذهب في سوق الصاغة المحلي وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر 3830 جنيهًا للجرام، وذلك بدون إضافة تكلفة المصنعية.

بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على أسعار الذهب

صدرت اليوم بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت متوافقة مع التوقعات، حيث أظهرت البيانات ارتفاعًا شهريًا للمؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين بنسبة 0.3% وزيادة سنوية بنسبة 2.7%، مقارنة بـ 2.6% في القراءة السابقة،

ساهمت هذه البيانات في تعزيز الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا مع تزايد التوترات الجيوسياسية والسياسات النقدية التيسيرية التي دفعت المعدن الأصفر إلى تحقيق مكاسب كبيرة هذا العام. يُذكر أن أسعار الذهب ارتفعت عالميًا بأكثر من 30% منذ بداية 2024، وهو ما يجعل هذا العام الأفضل للمعدن منذ عام 2010 وفقًا لتحليل جولد بيليون.

وتوضح جريدة الموجز فيما يلي اسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 4411.5 جنيهًا بيع 4388.5 جنيهًا شراء.

عيار 22: 4043.75 جنيهًا بيع 4022.75 جنيهًا شراء

عيار 21: 3860 جنيهًا بيع و3840 جنيهًا شراء

عيار 18: 3308.5 جنيهًا بيع 3291.5 جنيها شراء

سعر الذهب اليوم



سعر الجنيه الذهب اليوم

حقق سعر الجنيه الذهب في مصر زيادة جديدة تُقدر بـ 360 جنيهًا، ليصل إلى 30680 جنيهًا، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21، وهو العيار الأكثر انتشارًا في مصر.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب عيار 24

ارتفع سعر سبيكة الذهب عيار 24 ليبلغ حوالي 135997 جنيهًا، حيث تزن الأوقية نحو 31 جرامًا من الذهب عالي الجودة والأقل تشكيلًا.

سعر كيلو الذهب عيار 24

سجل سعر كيلو الذهب عيار 24 نحو 4.387 مليون جنيه، ويزن 1000 جرام.

أداء الذهب عالميًا

على المستوى العالمي، شهدت العقود الآجلة للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.37% لتصل إلى 2728.51 دولارًا للأوقية، بينما ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.2% لتسجل 2699.45 دولارًا للأوقية، وفق بيانات البورصة العالمية.

الذهب على طريق أفضل أداء سنوي منذ 2010

تُظهر التحليلات أن الذهب يواصل أداؤه القوي خلال 2024 بدعم من عمليات الشراء المكثفة من قبل البنوك المركزية والاضطرابات الجيوسياسية، وهذا الأداء يعزز من مكانة المعدن كخيار آمن للاستثمار في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة.

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