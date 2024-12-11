كم سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024
شهد سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 34,365 جنيهًا، ما يعكس التغيرات المستمرة في أسعار الذهب بالسوق المحلية والعالمية، متأثرة بحركة الأسعار عالميًا، ونرصد لكم عبر الموجز التفاصيل.
سعر الجنيه الذهب عيار 21 من BTC
سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 من BTC ارتفاعًا ليصل إلى 34,365 جنيهًا وسط تحركات مستمرة في أسعار الذهب بالسوقين المحلية والعالمية وتتيح شركة BTC للمشترين استرداد 20 جنيهًا من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف بينما يتم استرداد 10 جنيهات فقط من المصنعية دون الدمغة في حال فتح الغلاف.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية مما يدفع الكثيرين إلى الاستثمار في الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
أسعار الذهب اليوم في مصر
- جرام عيار 24: 4,377 جنيهًا للشراء، 4,400 جنيهًا للبيع
- جرام عيار 22: 4,012 جنيهًا للشراء، 4,033 جنيهًا للبيع
- جرام عيار 21: 3,830 جنيهًا للشراء، 3,850 جنيهًا للبيع
- جرام عيار 18: 3,283 جنيهًا للشراء، 3,300 جنيهًا للبيع
- جرام عيار 14: 2,553 جنيهًا للشراء، 2,567 جنيهًا للبيع
أسعار الأونصة والدولار
- الأونصة: 2,714.5 دولارًا للشراء، 2,715 دولارًا للبيع
- الدولار: 50.2 جنيهًا للشراء، 50.7 جنيهًا للبيع
أسعار السبائك الذهبية اليوم
- سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4414.29 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 44,082.86 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 88,165.71 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 110,207.14 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 440,828.57 جنيه.
- سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,378,285.71 جنيه.
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