siteName
رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
ads
ads
ads

بيزنس وبورصة

كم سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب

شهد سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ 34,365 جنيهًا، ما يعكس التغيرات المستمرة في أسعار الذهب بالسوق المحلية والعالمية، متأثرة بحركة الأسعار عالميًا، ونرصد لكم عبر الموجز التفاصيل. 

سعر الجنيه الذهب عيار 21 من BTC 

سجل سعر الجنيه الذهب عيار 21 من BTC ارتفاعًا ليصل إلى 34,365 جنيهًا وسط تحركات مستمرة في أسعار الذهب بالسوقين المحلية والعالمية وتتيح شركة BTC للمشترين استرداد 20 جنيهًا من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف بينما يتم استرداد 10 جنيهات فقط من المصنعية دون الدمغة في حال فتح الغلاف.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة الإقبال على الذهب كملاذ آمن في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية مما يدفع الكثيرين إلى الاستثمار في الذهب للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

أسعار الذهب اليوم في مصر

  • جرام عيار 24: 4,377 جنيهًا للشراء، 4,400 جنيهًا للبيع
  • جرام عيار 22: 4,012 جنيهًا للشراء، 4,033 جنيهًا للبيع
  • جرام عيار 21: 3,830 جنيهًا للشراء، 3,850 جنيهًا للبيع
  • جرام عيار 18: 3,283 جنيهًا للشراء، 3,300 جنيهًا للبيع
  • جرام عيار 14: 2,553 جنيهًا للشراء، 2,567 جنيهًا للبيع


 

سعر الذهب والسبائك

 

أسعار الأونصة والدولار

  • الأونصة: 2,714.5 دولارًا للشراء، 2,715 دولارًا للبيع
  • الدولار: 50.2 جنيهًا للشراء، 50.7 جنيهًا للبيع
لا يفوتك

الجنون يضرب سعر الذهب بارتفاع 30% عالميًا.. كيف تتأثر الأسعار في مصر؟

سلسلة ارتفاعات لا تنتهي.. ماذا ينتظر أسعار الذهب في مصر؟

أسعار السبائك الذهبية اليوم

  • سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4414.29 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 44,082.86 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 88,165.71 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 110,207.14 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 440,828.57 جنيه.
  • سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4,378,285.71 جنيه.

اقرأ أيضًا:  ميزان الذهب.. أسعار المعدن الأصفر في مصر اليوم.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم السبت 7 ديسمبر 2024.. صعود ام انخفاض

لا يفوتك

«عاملين حسابنا لسنة قدام».. رئيس الوزراء يعلق على أحداث سوريا

رئيس الوزراء: طرح 4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة

الجنون يضرب سعر الذهب بارتفاع 30% عالميًا.. كيف تتأثر الأسعار في مصر؟
تم نسخ الرابط