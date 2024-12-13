ارتفاع أسعار الجنيه الذهب في مصر.. مكاسب قياسية وتوقعات بتحركات جديدة

شهدت أسعار الجنيه الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث صعدت بشكل قياسي مع تجاوز مستويات سعرية جديدة، متأثرة بحركة أسعار الذهب العالمية وتوقعات الأسواق الدولية، ونكشف لكم التفاصيل عبر الموجز .

سعر الجنيه الذهب في أسبوع

يوم الجمعة 6 ديسمبر 2024: بلغ سعر الجنيه الذهب 29,520 جنيهًا.

يوم الجمعة 13 ديسمبر 2024: ارتفع السعر ليصل إلى 30,680 جنيهًا للبيع و30,480 جنيهًا للشراء.

هذا الارتفاع يعكس زيادة قدرها 1,160 جنيهًا خلال أسبوع واحد، وهو ما يشير إلى موجة من المكاسب المتتالية التي قد تدفع المستثمرين إلى مراقبة حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب عالميًا

ارتفاع عالمي في أسعار الذهب: ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق الدولية بشكل ملحوظ، حيث صعدت 0.3% في التعاملات الفورية، لتصل إلى 2,688.29 دولار للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة عند 2,711.30 دولار.

توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية: زادت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه يومي 17 و18 ديسمبر، حيث تشير التوقعات إلى احتمالية خفض بمقدار 25 نقطة أساس، وهو ما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن.

زيادة مشتريات الصين من الذهب: تقارير عن استئناف الصين، أكبر مستهلك للذهب، لمشترياتها، ساعدت في تعزيز الأسعار على المستوى الدولي، ما أدى إلى دعم الأسواق المحلية في مصر.

تحركات الأسواق الأوروبية

في أوروبا، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، في حين قام البنك الوطني السويسري بأكبر خفض للفائدة في نحو 10 سنوات بمقدار 50 نقطة أساس، لتعزز هذه التحركات التوقعات بأن السياسات النقدية الميسرة عالميًا ستستمر، ما يزيد من جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن.

توقعات أسعار الذهب الفترة المقبلة



تشير التحليلات إلى أن استمرار السياسات النقدية التيسيرية في الاقتصادات الكبرى، وخاصة في الولايات المتحدة وأوروبا، سيحفز المزيد من الطلب على الذهب، ما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار الجنيه الذهب في السوق المحلية.

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ارتفاع جديد في سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية