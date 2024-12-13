ارتفاع أسعار الذهب والسبائك اليوم الجمعة 13-12-2024 في مصر

شهدت أسعار الذهب في السوق المصري اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 ارتفاعًا ملحوظًا على مستوى جميع الأعيرة بجانب الارتفاع الطفيف الذي طرأ على أسعار السبائك الذهبية بمختلف الأوزان, متأثرة بالتغيرات العالمية وزيادة الطلب المحلي على المعدن النفيس كملاذ آمن.

أسعار الذهب اليوم

تستعرض جريدة "الموجز" تحديث أسعار الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24، المعروف بكونه الأعلى نقاءً، سعرًا بلغ 4382.75 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 4354.25 جنيه، بعد أن ارتفع بمقدار 11.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 22 سعر 4017.5 جنيه للبيع و3991.5 جنيه للشراء، محققًا زيادة قدرها 10.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

شهد سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في السوق المصري، سعرًا وصل إلى 3835 جنيه للبيع و3810 جنيه للشراء، بارتفاع قدره 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

حقق سعر الذهب عيار 18، الأقل نقاءً، سعر 3287.25 جنيه للبيع و3265.75 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 8.5 جنيه.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 14 سعرًا قدره 2556.75 جنيه للبيع و2540 جنيه للشراء، بزيادة بلغت 6.75 جنيه.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 12 إلى 2191.5 جنيه للبيع و2177.25 جنيه للشراء، مسجلًا زيادة بقيمة 5.75 جنيه.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجل سعر الذهب عيار 9 سعرًا بلغ 1643.5 جنيه للبيع و1632.75 جنيه للشراء، مرتفعًا بمقدار 4.25 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب 30680 جنيه للبيع و30480 جنيه للشراء، بزيادة قدرها 80 جنيهًا.

الأوقية الذهبية اليوم

سجلت أوقية الذهب العالمية سعر 2689.9 دولار للبيع و2689.62 دولار للشراء، بزيادة طفيفة قدرها 0.5 دولار.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم كالتالي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام: 4454.29 جنيه

سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام: 11120.71 جنيه

سعر سبيكة الذهب 5 جرامات: 22241.43 جنيه

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات: 44482.86 جنيه

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرامًا: 69171.14 جنيه

سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا: 88965.71 جنيه

سعر سبيكة الذهب 25 جرامًا: 111207.14 جنيه

سعر سبيكة الذهب 100 جرام: 444828.57 جنيه

سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا: 1105071.43 جنيه

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو جرام: 4418285.71 جنيه

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