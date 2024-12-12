ميزان الذهب.. تراجع 40 جنيهًا في أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاع كبير

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم تراجعًا ملحوظًا بلغ 40 جنيهًا في الجرام، بعد ثلاثة أيام من الارتفاعات المستمرة. وقد انخفضت الأسعار بشكل عام في السوق المحلي بعد أن وصل الذهب إلى مستويات مرتفعة في الأيام الماضية.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت ، وفيما يلي تحديث لحظي لاسعار الذهب اليوم في مصر عبر “الموجز” اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024, وفقًا لمنصة جولد بيليون.

جرام عيار 24: انخفض سعر الشراء إلى 4371 جنيهًا وسعر البيع إلى 4348 جنيهًا.

جرام عيار 22: تراجع سعر الشراء إلى 4007 جنيهًا وسعر البيع إلى 3986 جنيهًا.

جرام عيار 21: هبط سعر الشراء إلى 3825 جنيهًا وسعر البيع إلى 3805 جنيهًا.

جرام عيار 18: بلغ سعر الشراء 3279 جنيهًا وسعر البيع 3262 جنيهًا.

جرام عيار 14: سجل سعر الشراء 2550 جنيهًا وسعر البيع 2536 جنيهًا.

الأونصة: سجلت تراجعًا بنحو 34 دولارًا ليصل سعرها إلى 2681 دولارًا للشراء و2680.5 دولارًا للبيع.

الجنيه الذهب: تراجع سعره ليصل إلى 30600 جنيه للشراء و30580 جنيه للبيع.

سعر الدولار

كما شهد سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا حيث وصل إلى 50.9 جنيهًا للشراء و50.4 جنيهًا للبيع.

وتأتي هذه التغيرات في الأسعار وسط تقلبات عالمية في أسواق الذهب، مما يشير إلى تأثيرات مباشرة على السوق المصري نتيجة للتغيرات في سعر صرف الجنيه وأثرها على أسعار المعدن الأصفر.

اسعار سبائك الذهب اليوم

سجلت اسعار السبائك الذهبية بمختلف أوزانها استقرارًا نسبيًا مع بعض التغيرات الطفيفة كما يلي:

سعر سبيكة الذهب 1 جرام عيار 24: 4482.86 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 10 جرام عيار 24: 44768.57 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 15.55 جرام عيار 24: 69615.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 20 جرام عيار 24: 89537.14 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 25 جرام عيار 24: 111921.43 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 100 جرام عيار 24: 447685.71 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 250 جرام عيار 24: 1112214.29 جنيه.

سعر سبيكة الذهب 1 كيلو عيار 24: 4446857.14 جنيه.

توقعات بارتفاع اسعار الذهب اليوم في السوق المحلي

توقع المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح إمبابي أن هذا الارتفاع المرتقب يعود إلى الزيادة الملحوظة في سعر صرف الدولار بالسوق المحلي، مشيرًا إلى أن أسعار الذهب تتأثر بثلاثة عوامل رئيسية، وهي سعر تداول الأوقية في البورصة العالمية، سعر صرف الدولار، عوامل العرض والطلب

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