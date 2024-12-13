‎المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا في نهاية التعاملات اليومية، بعد تسجيل ارتفاع جديد خلال اليوم، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، زيادة بقيمة 35 جنيهًا، ما يعكس حركة السعر المرتبطة بالعوامل الاقتصادية.

ويستعرض موقع الموجز، أسعار الذهب اليوم، على النحو التالي..

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4383 جنيهًا للشراء، 4360 للبيع

بلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم نحو 4018 للشراء و3997 للبيع

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سجل عيار 21، الأكثر شيوعًا واستخدامًا، استقرارًا عند 3835 جنيهًا للشراء 3815 جنيها للبيع

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم إلى 3287 جنيهًا للشراء مما يعكس استقرارًا في الفئة ذات الإقبال المتوسط، و3270 للبيع.

4. سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم استقر عند 30600 جنيه، بما يعادل 8 جرامات من الذهب عيار 21.

سعر الذهب عالميًّا

وقدم الموجز، سعر الذهب عالميا كما يلي..

على المستوى العالمي، سجل سعر أوقية الذهب اليوم 2682 دولارًا، يعكس هذا السعر التأثير المباشر للعوامل الدولية مثل تحركات البورصات العالمية ومعدلات الفائدة.

أسعار سبائك الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم.. شهدت أسعار السبائك الذهبية استقرارًا نسبيًا مع بعض الفروق الطفيفة وفقًا للأوزان المختلفة، وجاءت الأسعار كالتالي:

سبيكة 1 جرام عيار 24: 4482.86 جنيه.

سبيكة 10 جرامات عيار 24: 44768.57 جنيه.

سبيكة 15.55 جرام عيار 24: 69615.43 جنيه.

سبيكة 20 جرام عيار 24: 89537.14 جنيه.

سبيكة 25 جرام عيار 24: 111921.43 جنيه.

سبيكة 100 جرام عيار 24: 447685.71 جنيه.

سبيكة 250 جرام عيار 24: 1112214.29 جنيه.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

صرّح المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بتوقعات تشير إلى ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة في الأسواق المحلية.

أسباب الارتفاع المتوقع

زيادة سعر صرف الدولار، التغيرات في قيمة الدولار تؤثر مباشرة على تسعير الذهب.

تحركات سعر الأوقية عالميًا، تعكس البورصة العالمية تقلبات العرض والطلب والتغيرات الجيوسياسية.

عوامل العرض والطلب محليًا، الإقبال على الذهب كمخزن للقيمة يرفع الأسعار، خاصة في ظل التوترات الاقتصادية.

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