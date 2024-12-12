اقترب على الـ51 جنيهًا.. ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم بمنتصف التعاملات

سعر الدولار اليوم.. شهدت العملة الأمريكية ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات الخميس الموافق 12-12-2024، مما يعكس استمرار التغيرات في سوق الصرف المحلي، وتأثره بالمعطيات الاقتصادية العالمية.

ويعزز ارتفاع سعر الدولار اليوم زيادة الطلب على العملة الأمريكية، سواء من المستثمرين الباحثين عن ملاذ آمن أو المستوردين الذين يحتاجون لتغطية التزاماتهم بالدولار، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

سعر الدولار اليوم

وعالميًا، ساهمت قوة الدولار مقابل العملات الرئيسية الأخرى، نتيجة لتوقعات استمرار تشديد السياسة النقدية من قِبل الفيدرالي الأمريكي، في دعم هذا الاتجاه الصعودي، أما على الصعيد المحلي، فيرتبط ارتفاع سعر الدولار اليوم بعدة عوامل، أبرزها الطلب المتزايد عليه وضعف التدفقات الدولارية من بعض القطاعات، مثل الصادرات والسياحة، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالاحتياطيات النقدية.

وهذا الارتفاع الجديد قد ينعكس على تكلفة العديد من السلع والخدمات، خصوصًا المستوردة منها، مما يجعل المتعاملين في السوق يترقبون المزيد من القرارات الاقتصادية لمعالجة هذه التحديات.

الموجز يستعرض عبر النقاط التالية آخر مستجدات سعر الدولار اليوم تحديث يومي في البنوك وباقي المصارف الأخرى والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في بنك مصر

ارتفع سعر الدولار في بنك مصر عند 50.76 جنيهًا للشراء، ونحو 50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وقفز سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.76 جنيهًا للشراء، ونحو 50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وزاد سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.77 جنيهًا للشراء، ونحو 50.88 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

وقفز سعر الدولار في بنك البركة عند 50.75 جنيهًا للشراء، ونحو 50.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 50.81 جنيهًا للشراء، ونحو 50.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 50.76 جنيهًا للشراء، ونحو 50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.76 جنيهًا للشراء، ونحو 50.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي عند 50.77 جنيهًا للشراء، ونحو 50.87 جنيه للبيع.

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