تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 12-12-2024 في البنوك.. حقيقة التعويم

سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي.

سعر الدولار اليوم في البنوك

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 12-12-2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

50.5863 جنيه للشراء

50.7225 جنيه للبيع

تحديث سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

50.76 جنيه للشراء

50.86 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

50.75 جنيه للشراء

50.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

50.75 جنيه للشراء

50.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سعر الدولار اليوم

50.75 جنيه للشراء

50.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

50.81 جنيه للشراء

50.91 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

50.80 جنيه للشراء

50.90 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

50.78 جنيه للشراء

50.88 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

50.77 جنيه للشراء

50.87 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

50.77 جنيه للشراء

50.87 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

50.76 جنيه للشراء

50.86 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

50.75 جنيه للشراء

50.85 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

50.74 جنيه للشراء

50.84 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

50.61 جنيه للشراء

50.71 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

50.61 جنيه للشراء

50.71 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

50.59 جنيه للشراء

50.69 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

50.83 جنيه للشراء

50.92 جنيه للبيع

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

50.42 جنيه للشراء

50.4607 جنيه للبيع

حقيقة حدوث تعويم خلال الفترة المقبلة

أكدت الحكومة المصرية عدم وجود خطط لتعويم جديد أو خفض كبير في قيمة الجنيه، رغم المخاوف التي أثارتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعويم وشيك, ونفى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذه الشائعات.

وأشار مدبولي في تصريحات سابقه إلى أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات تصل إلى 5% خلال الفترة القادمة, مشددًا على أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، التي أدت إلى تثبيت سعر الصرف ونتج عنها أزمات اقتصادية قادت إلى تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها.

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