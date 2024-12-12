تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 12-12-2024 في البنوك.. حقيقة التعويم
سعر الدولار اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار مقابل الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024, والذي شهد حالة من الاستقرار النسبي.
سعر الدولار اليوم في البنوك
رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الخميس 12-12-2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري
- 50.5863 جنيه للشراء
- 50.7225 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك مصر
- 50.76 جنيه للشراء
- 50.86 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري
- 50.75 جنيه للشراء
- 50.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية
- 50.75 جنيه للشراء
- 50.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB
- 50.75 جنيه للشراء
- 50.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس
- 50.81 جنيه للشراء
- 50.91 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
- 50.80 جنيه للشراء
- 50.90 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي
- 50.78 جنيه للشراء
- 50.88 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك SAIB
- 50.77 جنيه للشراء
- 50.87 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB
- 50.77 جنيه للشراء
- 50.87 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك CIB
- 50.76 جنيه للشراء
- 50.86 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد
- 50.75 جنيه للشراء
- 50.85 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول
- 50.74 جنيه للشراء
- 50.84 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي
- 50.61 جنيه للشراء
- 50.71 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK
- 50.61 جنيه للشراء
- 50.71 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي
- 50.59 جنيه للشراء
- 50.69 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
- 50.83 جنيه للشراء
- 50.92 جنيه للبيع
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي
- 50.42 جنيه للشراء
- 50.4607 جنيه للبيع
حقيقة حدوث تعويم خلال الفترة المقبلة
أكدت الحكومة المصرية عدم وجود خطط لتعويم جديد أو خفض كبير في قيمة الجنيه، رغم المخاوف التي أثارتها منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تعويم وشيك, ونفى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذه الشائعات.
وأشار مدبولي في تصريحات سابقه إلى أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات تصل إلى 5% خلال الفترة القادمة, مشددًا على أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، التي أدت إلى تثبيت سعر الصرف ونتج عنها أزمات اقتصادية قادت إلى تعويم العملة وفقدانها 40% من قيمتها.
اقرأ أيضًا: سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-12-2024.. هل يستمر الصعود؟
سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-12-2024 مقابل الجنيه المصري
- سعر الدولار
- سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في السوق السوداء في مصر
- سعر الدولار فى مصر
- الدولار اليوم
- سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
- السوق السوداء للدولار في مصر
- سعر الدولار في البنوك
- الدولار في السوق السوداء
- سعر الدولار الان
- الدولار فى مصر الان
- توقعات سعر الدولار
- الدولار في البنك
- الدولار اليوم فى البنك الاهلي
- سعر العملات اليوم
- سعر اليورو مقابل الجنيه
- اعلى سعر للدولار
- أسعار العملات اليوم
- الموجز
- موقع الموجز
- جريدة الموجز