سعر الدولار اليوم الخميس 12-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار اليوم استقرارًا نسبيًا مقابل الجنيه المصري، وتراوح سعر الدولار بين 50.58 جنيه و50.72 جنيه للبيع في مختلف البنوك، مسجلًا ارتفاعًا في 9 بنوك، بنسبة 0.02% و0.17%، بينما حافظت البنوك الأخرى على استقرارها أو شهدت انخفاضًا طفيفًا.

سعر الدولار اليوم

رصد “الموجز” تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024 وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري 50.58 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

حافظ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري على 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر إلى 50.59 جنيه للشراء، و50.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

تداول سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 50.62 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

شهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي ارتفاعاً طفيفاً إلى 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول عند 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أعلن بنك الإسكندرية عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند 50.60 جنيه للشراء، و50.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

تحرك سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي ليصل إلى 50.61 جنيه للشراء، و50.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات الأجنبية اليوم كالتالي:

بلغ اليورو سعر شراء 53.1459 جنيه وسعر بيع 53.2941 جنيه.

سجل الجنيه الإسترليني سعر شراء 64.5304 جنيه وسعر بيع 64.7617 جنيه.

وصل اليوان الصيني إلى 6.9595 جنيه للشراء و6.9798 جنيه للبيع.

سجل الفرنك السويسري سعر شراء 57.2437 جنيه وسعر بيع 57.4304 جنيه.

بلغ سعر شراء الدنمارك كرونة 7.1263 جنيه وسعر بيع 7.1463 جنيه.

سجل الدينار الكويتي سعر شراء 164.4887 جنيه وسعر بيع 164.9854 جنيه.

بلغ الريال السعودي سعر شراء 13.4706 جنيه وسعر بيع 13.4982 جنيه.

سجل الدينار الأردني سعر شراء 71.2483 جنيه وسعر بيع 71.4703 جنيه.

بلغ الدينار البحريني سعر شراء 134.0389 جنيه وسعر بيع 134.4711 جنيه.

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