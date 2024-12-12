بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في 15 بنكًا

شهد سعر الدولار الأمريكي اليوم، الأربعاء 11 ديسمبر 2024، تباينًا في أسعار الشراء والبيع عبر مختلف البنوك المصرية، حيث سجل البنك المركزي المصري سعر شراء 50.723 جنيه وسعر بيع 50.586 جنيه، بينما حافظت بنوك أخرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر على أسعار شراء 50.69 جنيه وبيع 50.59 جنيه.

وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للشراء بـ 50.71 جنيه وأعلى سعر للبيع بـ 50.62 جنيه. كما جاء البنك الأهلي الكويتي كأقل بنك للشراء، حيث وصل سعر شراء الدولار به إلى 50.461 جنيه، ونستعرض لكم عبر الموجز سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك.

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري:

شراء: 50.723

بيع: 50.586

البنك الأهلي المصري:

شراء: 50.69

بيع: 50.59

بنك مصر:

شراء: 50.69

بيع: 50.59

بنك القاهرة:

شراء: 50.69

بيع: 50.59

مصرف أبوظبي الإسلامي:

شراء: 50.71

بيع: 50.62

البنك التجاري الدولي (CIB):

شراء: 50.7

بيع: 50.6

HSBC:

شراء: 50.71

بيع: 50.62

بنك الإسكندرية:

شراء: 50.7

بيع: 50.6

البنك الأهلي القطري (QNB):

شراء: 50.7

بيع: 50.6

كريدي أجريكول:

شراء: 50.71

بيع: 50.61

بنك البركة:

شراء: 50.69

بيع: 50.59

البنك المصري الخليجي:

شراء: 50.71

بيع: 50.61

المصرف المتحد:

شراء: 50.69

بيع: 50.59

بنك الكويت الوطني (NBK):

شراء: 50.69

بيع: 50.59

المصرف العربي الدولي:

شراء: 50.7

بيع: 50.6

بنك الشركة المصرفية (سايب):

شراء: 50.71

بيع: 50.61

البنك العقاري المصري العربي:

شراء: 50.69

بيع: 50.59

بنك الإستثمار العربي:

شراء: 50.69

بيع: 50.59

بنك قناة السويس:

شراء: 50.71

بيع: 50.61

البنك الأهلي الكويتي:

شراء: 50.461

بيع: 50.42

البنك الأهلي اليوناني:

شراء: 50.71

بيع: 50.62

بنك التنمية الصناعية:

شراء: 50.71

بيع: 50.62

وكان قد أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الاحتياطي النقدي الأجنبي تجاوز 47 مليار دولار خلال نوفمبر الماضي وفقًا لبيانات البنك المركزي.

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