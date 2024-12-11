الجنيه يعود من بعيد.. تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024
شهد سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، تراجعًا طفيفًا مقارنة باليوم السابق، حيث سجل سعر الشراء 51.05 جنيهًا وسعر البيع 50.64 جنيهًا، بتغيير قدره -0.12 جنيهًا عن آخر سعر أمس الذي كان 51.17 جنيهًا.
أعلى سعر للدولار
سجل HSBC أفضل سعر للشراء في البنوك عند 50.29 جنيهًا، بينما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أفضل سعر للبيع عند 50.5 جنيهًا.
فيما يخص أسعار الذهب، بلغ سعر أونصة الذهب حوالي 2,692.99 دولارًا، وهو ما يعادل 135,060 جنيهًا مصريًا.
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم
ونستعرض لكم عبر الموجز سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، حيث تفاوتًا طفيفًا بين البنوك المختلفة، وإليكم أسعار الشراء والبيع في بعض البنوك الكبرى:
- البنك المركزي: شراء 50.529 جنيهًا، بيع 50.393 جنيهًا
- البنك الأهلي المصري: شراء 50.5 جنيهًا، بيع 50.4 جنيهًا
- بنك مصر: شراء 50.5 جنيهًا، بيع 50.4 جنيهًا
- بنك القاهرة: شراء 50.5 جنيهًا، بيع 50.4 جنيهًا
- مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 50.59 جنيهًا، بيع 50.5 جنيهًا
- البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.5 جنيهًا، بيع 50.4 جنيهًا
- HSBC: شراء 50.29 جنيهًا، بيع 50.19 جنيهًا
- بنك الإسكندرية: شراء 50.5 جنيهًا، بيع 50.4 جنيهًا
- البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 50.51 جنيهًا، بيع 50.41 جنيهًا
- كريدي أجريكول: شراء 50.52 جنيهًا، بيع 50.42 جنيهًا
- البنك المصري الخليجي: شراء 50.51 جنيهًا، بيع 50.41 جنيهًا
- المصرف المتحد: شراء 50.5 جنيهًا، بيع 50.4 جنيهًا
- بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 50.5 جنيهًا، بيع 50.4 جنيهًا
أما البنك الأهلي الكويتي، فقد سجل سعر شراء 50.461 جنيهًا وسعر بيع 50.42 جنيهًا، في حين سجل البنك الأهلي اليوناني سعر شراء 50.59 جنيهًا وسعر بيع 50.5 جنيهًا.
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