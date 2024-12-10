سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-12-2024.. هل يستمر الصعود؟

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، في البنوك الحكومية والخاصة، مسجلًا مستويات جديدة.

ويأتى الدولار في مقدمة أسعار العملات التي يحرص، الموجز، على متابعتها من أجل تقديمها للمتابعين، من المستثمرين المهتمين بحركة سعر الدولار داخل الاسواق المصرفية المختلفة، ووفقا لما عرضته شاشات البنوك سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-12-2024، الارقام التالية:

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم:

سعر الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري مستوى الشراء 50.42 جنيه، والبيع 50.52 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

ووصل سعر الدولار اليوم في بنك مصرإلى 50.43 جنيه للشراء، وللبيع 50.53 جنيه.

سعر الدولار في بنك القاهرة

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة، حيث بلغ سعر الشراء 50.46 جنيه، وسعر البيع 50.56 جنيه.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

وقدر سعر الدولار اليوم في بنك التنمية الصناعية بنحو50.43 جنيه للشراء ، و 50.53 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

وشهد سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس للشراء 50.44 جنيه، وللبيع 50.54 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

وحقق سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 50.44 جنيه، وللبيع 50.58 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في السوق السوداء

كما سجل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم نحو 52.20 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع، مع تفاوت طفيف بين المناطق التجارية المختلفة.

تفاصيل الاحتياطي النقدي

والجدير بالذكر، أن البنك المركزي المصري، أعلن الأحد الماضي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 46.95 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2024، مقارنة بـ46.94 مليار دولار بنهاية أكتوبر.

ويغطي الاحتياطي الحالي نحو 8 أشهر من واردات السلع الأساسية، متجاوزًا المتوسط العالمي الذي يبلغ 3 أشهر، مما يعزز قدرة مصر على تأمين احتياجاتها الاستراتيجية.

اسعار الدولار اليوم

حجم الواردات المصرية

كما تستورد مصر شهريًا سلعًا ومنتجات بقيمة 7 مليارات دولار، ليصل إجمالي وارداتها السنوية إلى أكثر من 70 مليار دولار، وهو ما يشكل ضغطًا على العملة المحلية في ظل الطلب المستمر على الدولار.

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