تحديث أسعار العملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في مصر

أسعار العملات اليوم.. أعلنت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث أسعار العملات اليوم الاثنين 8 ديسمبر 2024, والتي شهدت حالة من التباين في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار العملات اليوم

تنشر جريدة “الموجز” متوسط أسعار العملات اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, وجاءت كالتالي:

سعر الدولار الأمريكي اليوم

وصل سعر الدولار الأمريكي اليوم للشراء إلى 49.94 جنيهًا وللبيع إلى 50.04 جنيهًا.

أسعار العملات اليوم

سعر اليورو اليوم

سجل سعر اليورو اليوم للشراء 52.82 جنيهًا وللبيع 52.92 جنيهًا.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

حقق سعر الجنيه الإسترليني اليوم للشراء 63.63 جنيهًا وللبيع 63.73 جنيهًا.

سعر اليوان الصيني اليوم

بلغ سعر اليوان الصيني اليوم للشراء 6.87 جنيهًا وللبيع 6.92 جنيهًا.

سعر الفرنك السويسري اليوم

وصل سعر الفرنك السويسري اليوم للشراء إلى 56.52 جنيهًا وللبيع إلى 56.72 جنيهًا.

سعر الكرونة الدنماركية اليوم

سجل سعر الكرونة الدنماركية اليوم للشراء 7.08 جنيهًا وللبيع 7.13 جنيهًا.

سعر الدينار الكويتي اليوم

حقق سعر الدينار الكويتي اليوم للشراء 162.65 جنيهًا وللبيع 162.85 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم

بلغ سعر الريال السعودي اليوم للشراء 13.29 جنيهًا وللبيع 13.34 جنيهًا.

أسعار العملات اليوم

سعر الدينار الأردني اليوم

وصل سعر الدينار الأردني اليوم للشراء 70.43 جنيهًا وللبيع 70.53 جنيهًا.

سعر الدينار البحريني اليوم

سجل سعر الدينار البحريني اليوم للشراء 132.58 جنيهًا وللبيع 132.78 جنيهًا.

سعر الريال القطري اليوم

حقق سعر الريال القطري اليوم للشراء 13.68 جنيهًا وللبيع 13.73 جنيهًا.

سعر الريال العماني اليوم

بلغ سعر الريال العماني اليوم للشراء 129.82 جنيهًا وللبيع 130.02 جنيهًا.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم للشراء 13.60 جنيهًا وللبيع 13.65 جنيهًا.

سعر الكرونة السويدية اليوم

سجل سعر الكرونة السويدية اليوم للشراء 4.57 جنيهًا وللبيع 4.62 جنيهًا.

سعر الكرونة النرويجية اليوم

حقق سعر الكرونة النرويجية اليوم للشراء 4.48 جنيهًا وللبيع 4.53 جنيهًا.

سعر الدولار الكندي اليوم

بلغ سعر الدولار الكندي اليوم للشراء 35.27 جنيهًا وللبيع 35.37 جنيهًا.

سعر الدولار الأسترالي اليوم

وصل سعر الدولار الأسترالي اليوم للشراء 31.92 جنيهًا وللبيع 32.02 جنيهًا.

سعر الين الياباني اليوم

سجل سعر الين الياباني اليوم للشراء 0.33283 جنيهًا وللبيع 0.33783 جنيهًا.

سعر التايلاند باهت اليوم

حقق سعر التايلاند باهت اليوم للشراء 1.47 جنيهًا وللبيع 1.50 جنيهًا.

سعر الليرة اللبنانية اليوم

بلغ سعر الليرة اللبنانية اليوم للشراء 0.0006 جنيهًا وللبيع 0.0007 جنيهًا.

سعر الليرة التركية اليوم

وصل سعر الليرة التركية اليوم للشراء 1.44 جنيهًا وللبيع 1.46 جنيهًا.

سعر الجنيه السوداني اليوم

سجل سعر الجنيه السوداني اليوم للشراء 0.08303 جنيهًا وللبيع 0.08603 جنيهًا.

سعر الريال اليمني اليوم

حقق سعر الريال اليمني اليوم للشراء 0.19949 جنيهًا وللبيع 0.20249 جنيهًا.

سعر الروبل الروسي اليوم

بلغ سعر الروبل الروسي اليوم للشراء 0.50547 جنيهًا وللبيع 0.51047 جنيهًا.

سعر الهريفنا الأوكرانية اليوم

وصل سعر الهريفنا الأوكرانية اليوم للشراء 1.20 جنيهًا وللبيع 1.23 جنيهًا.

سعر الدولار النيوزيلندي اليوم

سجل سعر الدولار النيوزيلندي اليوم للشراء 29.13 جنيهًا وللبيع 29.23 جنيهًا.

سعر الرينغيت الماليزي اليوم

حقق سعر الرينغيت الماليزي اليوم للشراء 11.30 جنيهًا وللبيع 11.40 جنيهًا.

سعر الدينار العراقي اليوم

بلغ سعر الدينار العراقي اليوم للشراء 0.038 جنيهًا وللبيع 0.040 جنيهًا.

سعر الدينار الجزائري اليوم

وصل سعر الدينار الجزائري اليوم للشراء 0.37433 جنيهًا وللبيع 0.37733 جنيهًا.

سعر الروبية الهندية اليوم

سجل سعر الروبية الهندية اليوم للشراء 0.58983 جنيهًا وللبيع 0.59383 جنيهًا.

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