سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-12-2024 مقابل الجنيه المصري

شهد سعر الريال السعودي ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، خلال التعاملات الصباحية في البنوك الحكومية.

العوامل المؤثرة على سعر الريال السعودي

تتأثر أسعار الريال السعودي في السوق المصري بعدد من العوامل الاقتصادية، مثل سعر النفط العالمي والتغيرات في أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى. كما أن الزيادة في عدد الحجاج والمعتمرين القادمين من مصر إلى السعودية تزيد من الطلب على الريال، مما يؤدي إلى تقلبات في سعر الصرف.

سعر الريال السعودي اليوم في البنوك

يرصد الموجز، حركة بورصة سعر الريال السعودي، تزامنا مع فتح موسم العمرة، وفقا لما عرضته شاشات البنوك العاملة في مصر، والتي سجلت الارقام الاتية:

سعر الريال البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي إلى 13.43 جنيه للشراء ، بينما قدر سعر البيع عند 13.45 جنيه.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي نحو 13.42 جنيه، وتراوح سعر البيع بين 13.45 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سع الريال السعودي في بنك الإسكندرية سعر الشراء عند 13.42 جنيه، وسعر البيع قدر عند 13.46 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (CIB)

وصل سعر الريال السعودي، في البنك التجاري الدولي (CIB) إلى 13.43 جنيه للشراء، بينما سجل سعر البيع 13.49 جنيه.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي

قدر سعر شراء الريال السعودي في بنك أبوظبي الإسلامي، نحو 13.42 جنيه، وسجل سعر البيع 13.47 جنيه.

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر الشراء عند 13.41 جنيه، وتراوح سعر البيع بين 13.46 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر شراء الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي إلى 13.43 جنيه، بينما قدر سعر البيع عند 13.49 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر شراء الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول، نحو 13.44 جنيه، وسعر البيع قدر عند 13.50 جنيه.

اسعار الريال السعودي

تأثيرات ارتفاعات أسعار الريال السعودي

تشير البيانات إلى أن تأثيرات حركة أسعار العملات في البنوك تؤثر على أسعار السلع والخدمات، مما يساهم في تحديد السياسات المالية والاقتصادية.

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