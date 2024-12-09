ارتفاع سعر صرف الريال السعودي اليوم الاثنين 9-12-2024 في 5 بنوك

شهد سعر صرف الريال السعودي ارتفاعًا في تعاملات اليوم الاثنين مقارنة بأسعار أمس الأحد، وفقًا لما نشرته البنوك على مواقعها الإلكترونية.

لذلك يستعرض الموجز سعر الريال السعودي في 5 بنوك خلال تعاملات اليوم، على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في 5 بنوك

سعر الريال السعودي البنك الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي للشراء 13.26 جنيه، وسعر البيع 13.32 جنيه، بزيادة 6 قروش في كل من الشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي للشراء إلى 13.33 جنيه، وسعر البيع إلى 13.32 جنيه، بزيادة 7 قروش في الشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي للشراء 13.28 جنيه، وسعر البيع 13.42 جنيه، بزيادة 10 قروش في كل من الشراء والبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الريال السعودي للشراء 13.40 جنيه، وسعر البيع 13.43 جنيه، بزيادة 10 قروش في كل من الشراء والبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

بلغ سعر الشراء 13.32 جنيه، وسعر البيع 13.32 جنيه، بزيادة 6 قروش في كل من الشراء والبيع.

الريال السعودي

أسعار الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري اليوم للشراء 50.1742 جنيهًا وللبيع 50.3106 جنيهًا.

أسعار الدولار في البنوك الأخرى:

بنك الإسكندرية: بلغ سعر الدولار للشراء 50.52 جنيهًا وللبيع 50.62 جنيهًا.

البنك الأهلي المصري: وصل سعر الدولار للشراء إلى 50.60 جنيهًا وللبيع 50.70 جنيهًا.

بنك CIB: سجل سعر الدولار للشراء 50.59 جنيهًا وللبيع 50.69 جنيهًا.

المصرف العربي الدولي AIB: بلغ سعر الدولار للشراء 50.67 جنيهًا وللبيع 50.77 جنيهًا.

مصرف أبوظبي الإسلامي: وصل سعر الدولار للشراء 50.66 جنيهًا وللبيع 50.75 جنيهًا.

بنك فيصل الإسلامي: سجل سعر الدولار للشراء 50.63 جنيهًا وللبيع 50.73 جنيهًا.

بنك كريدي أجريكول: بلغ سعر الدولار للشراء 50.63 جنيهًا وللبيع 50.73 جنيهًا.

البنك العقاري المصري العربي: وصل سعر الدولار للشراء 50.62 جنيهًا وللبيع 50.72 جنيهًا.

الدولار

بنك SAIB: سجل سعر الدولار للشراء 50.62 جنيهًا وللبيع 50.72 جنيهًا.

بنك الاستثمار العربي AIB: بلغ سعر الدولار للشراء 50.60 جنيهًا وللبيع 50.70 جنيهًا.

بنك قناة السويس: وصل سعر الدولار للشراء 50.60 جنيهًا وللبيع 50.70 جنيهًا.

بنك مصر: سجل سعر الدولار للشراء 50.56 جنيهًا وللبيع 50.66 جنيهًا.

المصرف المتحد: بلغ سعر الدولار للشراء 50.55 جنيهًا وللبيع 50.65 جنيهًا.

البنك المصري الخليجي: وصل سعر الدولار للشراء 50.20 جنيهًا وللبيع 50.30 جنيهًا.

البنك الأهلي الكويتي: سجل سعر الدولار للشراء 50.20 جنيهًا وللبيع 50.30 جنيهًا.

بنك HSBC: بلغ سعر الدولار للشراء 50.19 جنيهًا وللبيع 50.29 جنيهًا.

بنك الكويت الوطني NBK: وصل سعر الدولار للشراء 50.17 جنيهًا وللبيع 50.27 جنيهًا.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB: سجل سعر الدولار للشراء 50.17 جنيهًا وللبيع 50.27 جنيهًا.

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