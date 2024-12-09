تعرف على سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 9 ديسمبر 2025

شهدت أسعار صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تغيرات طفيفة مع بداية التعاملات المصرفية اليوم الأحد، 8 ديسمبر 2024، حيث سجلت بعض البنوك ارتفاعًا ملحوظًا، بينما انخفضت القيمة في بنوك أخرى بشكل محدود، هذه التحركات جاءت في إطار التذبذب العام الذي تشهده أسعار الصرف داخل القطاع المصرفي، ما يعكس التغيرات المستمرة في الطلب والعرض على العملات الأجنبية داخل السوق المحلي.

ويستعرض موقع الموجز، في التقرير التالي سعر الريال السعودي في أبرز البنوك العاملة بالسوق المصرية، على النحو التالي..

الريال السعودي

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

يبلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.27 جنيه للشراء 13.32 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 13.27 جنيه للشراء 13.32 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 13.2819 جنيهًا وللبيع 13.3198 جنيهًا.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

عرض البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 13.30 جنيه للشراء13.33 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 13.18 جنيه للشراء، 13.36 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 13.27 جنيه للشراء 13.33 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 12.9688 جنيهًا وللبيع 13.3182 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

حقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد للشراء 12.8978 جنيهًا وللبيع 13.3653 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 13.2265 جنيهًا وللبيع 13.319 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي للشراء 13.3404 جنيهًا وللبيع 13.3688 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 13.2971 جنيهًا وللبيع 13.3252 جنيهًا.

ويقدم الموجز، أسعار العملات اليوم 9 ديسمبر 2025 كما يلي..

سعر الدولار الأمريكي اليوم: 49.97 جنيهًا للشراء و50.06 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم: 52.6784 جنيهًا للشراء و53.2088 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.5686 جنيهًا للشراء و64.1062 جنيهًا للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.872 جنيهًا للشراء و6.8919 جنيهًا للبيع.

سعر الفرنك السويسري اليوم: 57.1674 جنيهًا للشراء و56.8523 جنيهًا للبيع.

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.1166 جنيهًا للشراء و7.0718 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم: 162.61 جنيهًا للشراء و163.01 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الأردني اليوم: 70.3313 جنيهًا للشراء و70.5604 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم: 132.4085 جنيهًا للشراء و132.8108 جنيهًا للبيع

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