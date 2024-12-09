سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024 في البنوك

سعر الريال السعودي.. تعد أسعار العملات أحد العوامل المهمة التي تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد المحلي والدولي, ومن بين العملات التي يترقبها الكثيرون، يأتي سعر الريال السعودي في صدارة الاهتمام، خاصة بالنسبة للمستثمرين والمغتربين والتجار.

سعر الريال السعودي اليوم

رصد “الموجز” سعر الريال السعودي اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 13.4036 جنيهًا وللبيع 13.4301 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 13.396 جنيهًا وللبيع 13.4241 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 13.3582 جنيهًا وللبيع 13.3876 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB للشراء 13.3564 جنيهًا وللبيع 13.3855 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي (AIB) للشراء 13.3557 جنيهًا وللبيع 13.3837 جنيهًا.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 13.3556 جنيهًا وللبيع 13.3933 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB) للشراء 13.3524 جنيهًا وللبيع 13.3986 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC للشراء 13.35 جنيهًا وللبيع 13.39 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 13.3457 جنيهًا وللبيع 13.3837 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 13.33 جنيهًا وللبيع 13.38 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 13.3291 جنيهًا وللبيع 13.385 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر للشراء 13.329 جنيهًا وللبيع 13.3811 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس للشراء 13.3079 جنيهًا وللبيع 13.3962 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الريال السعودي اليوم في كريدي أجريكول للشراء 13.2945 جنيهًا وللبيع 13.4563 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) للشراء 13.2901 جنيهًا وللبيع 13.3804 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) للشراء 13.2687 جنيهًا وللبيع 13.4007 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك SAIB للشراء 13.19 جنيهًا وللبيع 13.42 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 13.0312 جنيهًا وللبيع 13.3829 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد

وصل سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد للشراء 12.9365 جنيهًا وللبيع 13.4053 جنيهًا.

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