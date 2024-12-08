أسعار العملات.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 8-12-2024 في البنوك
سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا طفيفًا في معظم البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، بينما تراجعت أسعار بعض البنوك الأخرى بشكل طفيف في مستهل تعاملات اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024.
سعر الريال السعودي اليوم
رصد “الموجز” سعرالريال السعودي اليوم الأحد 8 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري
وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 13.2877 جنيهًا وللبيع 13.327 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي
سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 13.3504 جنيهًا وللبيع 13.3747 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 13.2653 جنيهًا وللبيع 13.3211 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB
حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك CIB للشراء 13.3351 جنيهًا وللبيع 13.3635 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك HSBC للشراء 13.29 جنيهًا وللبيع 13.33 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 13.2863 جنيهًا وللبيع 13.3158 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية
حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 13.2819 جنيهًا وللبيع 13.3198 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 13.2971 جنيهًا وللبيع 13.3252 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي
وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 13.30 جنيهًا وللبيع 13.35 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي
حقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف العربي الدولي للشراء 13.3404 جنيهًا وللبيع 13.3688 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 13.2265 جنيهًا وللبيع 13.319 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي
وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 12.9688 جنيهًا وللبيع 13.3182 جنيهًا.
سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد
حقق سعر الريال السعودي اليوم في المصرف المتحد للشراء 12.8978 جنيهًا وللبيع 13.3653 جنيهًا.
أسعار العملات اليوم
جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:
- سعر الدولار الأمريكي اليوم: 49.97 جنيهًا للشراء و50.06 جنيهًا للبيع.
- سعر اليورو اليوم: 52.6784 جنيهًا للشراء و53.2088 جنيهًا للبيع.
- سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 63.5686 جنيهًا للشراء و64.1062 جنيهًا للبيع.
- سعر اليوان الصيني اليوم: 6.872 جنيهًا للشراء و6.8919 جنيهًا للبيع.
- سعر الفرنك السويسري اليوم: 57.1674 جنيهًا للشراء و56.8523 جنيهًا للبيع.
- سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.1166 جنيهًا للشراء و7.0718 جنيهًا للبيع.
- سعر الدينار الكويتي اليوم: 162.61 جنيهًا للشراء و163.01 جنيهًا للبيع.
- سعر الدينار الأردني اليوم: 70.3313 جنيهًا للشراء و70.5604 جنيهًا للبيع.
- سعر الدينار البحريني اليوم: 132.4085 جنيهًا للشراء و132.8108 جنيهًا للبيع.
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