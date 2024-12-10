بعد ارتفاع سعر الدولار.. أعلي عائد لـ شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات البنك الأهلي المصري.. في ظل قرار البنك المركزي المصري الأخير بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند مستويات 27.25% و28.25% على التوالي، يزداد اهتمام المواطنين بالبحث عن فرص استثمارية تضمن لهم عوائد مجزية وآمنة، ومن بين هذه الفرص، تأتي شهادات البنك الأهلي المصري.

ولهذا ترتفع معدلات البحث عبر جوجل عن شهادات البنك الأهلي المصري الادخارية المقدمة من الأهلي وبنك مصر، اللذين يعتبران من المؤسسات المالية الرائدة في هذا المجال.

ولهذا الموجز يستعرض في هذا التقرير أعلي عائد لـ شهادات البنك الأهلي المصري.

شهادات البنك الأهلي المصري

ويواصل البنك الأهلي المصري تقديم مجموعة متنوعة من شهادات الادخار، المصممة لتلبية احتياجات المدخرين، مع التركيز على تحقيق عوائد تنافسية ومستقرة وتقديم أعلي عائد لشهادات البنك الأهلي المصري.

1. الشهادة البلاتينية السنوية

وتعتبر الشهادة البلاتينية السنوية من أعلي عائد لشهادات البنك الأهلي المصري، ومدتها 3 سنوات، وعائدها 16% سنويًا يُصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته.

2. الشهادة ذات العائد المتغير، مدتها 3 سنوات، والعائد يُصرف ربع سنوي (يرتبط بمؤشرات السوق)، فيما يبلغ الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه.

3. الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري، مدتها 5 سنوات، العائد 13.5% سنويًا يُصرف شهريًا، فيما جاء الحد الأدنى للشراء1000 جنيه.

4. الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت، مدتها سنة واحدة، العائد، 14% سنويًا يُصرف في نهاية المدة، ويبلغ الحد الأدنى للشراء 500 جنيه.

وننقل لكم أيضًا شهادات بنك مصر 2025 على النحو التالي..

شهادات البنك الأهلي المصري

شهادات بنك مصر 2025

يقدم بنك مصر باقة متنوعة من شهادات الادخار المصممة؛ لتناسب الفئات المختلفة من المستثمرين، مع مجموعة من العوائد الجذابة.

1. شهادة طلعت حرب، ومدتها 12 شهرًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته، ويأتي عائدها بنسبة 23.5% يُصرف شهريًا.

2. شهادة ابن مصر، عائدها الشهري 26% للسنة الأولى،22.5% للسنة الثانية، 19% للسنة الثالثة، فيما يبلغ العائد السنوي لها 30% للسنة الأولى، 25% للسنة الثانية، 20% للسنة الثالثة، كما يبلغ العائد ربع السنوي 27% للسنة الأولى، و23% للسنة الثانية، 19% للسنة الثالثة.

3. شهادة القمة، مدتها 3 سنوات، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاته، والعائد 21.5%.

أهمية شهادات الادخار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية

مع استمرار التقلبات الاقتصادية، تمثل شهادات الادخار خيارًا مثاليًا للباحثين عن استثمار آمن ومستقر، وفي مقدمتها الأمان المالي حيث توفر حماية لرأس المال ضد تقلبات الأسواق، كذا عوائد تنافسية والتي تمنح نسب فوائد مرتفعة مقارنة ببدائل الاستثمار التقليدية، فضلا عن مرونة في الاختيار فتنوع الشهادات من حيث المدة والعوائد يُلبي احتياجات الفئات المختلفة.

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