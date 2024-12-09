أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر لعام 2024.. تتجاوز 27%

شهادات الادخار في مصر.. قدمت عدة بنوك مصرية في عام 2024 مجموعة من الشهادات الادخارية التي توفر عوائد تنافسية وخيارات مرنة للعملاء, لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة، سواء من حيث مدة الاستثمار أو نسبة العائد.

أعلى عائد للشهادات الادخار في مصر

يتساءل الكثير من الراغبين الادخار والاستثمارعن أعلى عائد للشهادات الادخار في مصر, وتستعرض جريدة “الموجز” أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2024.

أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري 2024

طرح البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات البلاتينية التي تشمل خيارات متنوعة للعملاء, والتي تبدأ من حد أدنى للشراء 1000 جنيه، مع توفير مزايا إضافية مثل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.

أعلى عائد للشهادات الادخار

الشهادة البلاتينية السنوية

مدة الشهادة: عام واحد

العائد: تتوفر بثلاثة خيارات عائد: عائد شهري بنسبة 23.5%، عائد سنوي بنسبة 27%، أو عائد يومي بنسبة 23%.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

الاسترداد: غير مسموح قبل مرور 6 أشهر من الشراء.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.

الشهادة البلاتينية الثلاثية

مدة الشهادة: ثلاث سنوات

العائد: عائد شهري ثابت بنسبة 21.5%.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

الاسترداد: مسموح بعد مرور 6 أشهر من الشراء، وفقًا لبعض الشروط.

إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

مدة الشهادة: ثلاث سنوات

العائد: عائد متغير بنسبة 27.5% يتم صرفه كل ثلاثة أشهر.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

الاسترداد: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.

أعلى شهادات ادخار في بنك مصر 2024

قدم بنك مصر مجموعة من الشهادات التي توفر عوائد مرنة على مدار فترات الاستثمار, والتي تلائم مختلف احتياجات المستثمرين.

شهادات الادخار في مصر

شهادة القمة

مدة الشهادة: ثلاث سنوات

العائد: عائد ثابت شهري.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة

مدة الشهادة: ثلاث سنوات

العائد: عائد ثابت يتناقص سنويًا.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

شهادة طلعت حرب

مدة الشهادة: عام واحد

العائد: يمكن للعميل اختيار صرف العائد شهريًا أو بنهاية المدة.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

أعلى شهادات ادخار في بنوك 2024

تتمتع بعض البنوك الأخرى في مصر بعروض قوية للشهادات الادخارية.

بنك قطر الوطني (QNB)

مدة الشهادة: ثلاث سنوات

العائد: عائد شهري ثابت يتراوح بين 20% و20.15%.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

بنك البركة

مدة الشهادة: ثلاث سنوات

العائد: عائد شهري ثابت بنسبة 22%.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

مدة الشهادة: ثلاث سنوات

العائد: عائد شهري ثابت بنسبة 22%.

الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه

مزايا شهادات الادخار في البنوك المصرية

تتميز شهادات الادخار لعام 2024 بعوائد تنافسية بين العوائد الثابتة والمتغيرة، مع خيارات متنوعة للصرف مثل الصرف الشهري أو السنوي, وتوفر العديد من البنوك للمستثمرين الفرصة للاقتتراض بضمان الشهادة، ما يساهم في تقديم حلول مرنة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.

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