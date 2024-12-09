أعلى عائد لشهادات الادخار في مصر لعام 2024.. تتجاوز 27%
شهادات الادخار في مصر.. قدمت عدة بنوك مصرية في عام 2024 مجموعة من الشهادات الادخارية التي توفر عوائد تنافسية وخيارات مرنة للعملاء, لتلبية احتياجات المستثمرين المختلفة، سواء من حيث مدة الاستثمار أو نسبة العائد.
أعلى عائد للشهادات الادخار في مصر
يتساءل الكثير من الراغبين الادخار والاستثمارعن أعلى عائد للشهادات الادخار في مصر, وتستعرض جريدة “الموجز” أعلى شهادات الادخار في البنوك المصرية لعام 2024.
أعلى شهادات ادخار في البنك الأهلي المصري 2024
طرح البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات البلاتينية التي تشمل خيارات متنوعة للعملاء, والتي تبدأ من حد أدنى للشراء 1000 جنيه، مع توفير مزايا إضافية مثل إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.
الشهادة البلاتينية السنوية
- مدة الشهادة: عام واحد
- العائد: تتوفر بثلاثة خيارات عائد: عائد شهري بنسبة 23.5%، عائد سنوي بنسبة 27%، أو عائد يومي بنسبة 23%.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
- الاسترداد: غير مسموح قبل مرور 6 أشهر من الشراء.
- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.
الشهادة البلاتينية الثلاثية
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: عائد شهري ثابت بنسبة 21.5%.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
- الاسترداد: مسموح بعد مرور 6 أشهر من الشراء، وفقًا لبعض الشروط.
- إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: عائد متغير بنسبة 27.5% يتم صرفه كل ثلاثة أشهر.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
- الاسترداد: يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وإصدار بطاقات ائتمانية.
أعلى شهادات ادخار في بنك مصر 2024
قدم بنك مصر مجموعة من الشهادات التي توفر عوائد مرنة على مدار فترات الاستثمار, والتي تلائم مختلف احتياجات المستثمرين.
شهادة القمة
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: عائد ثابت شهري.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
شهادة ابن مصر الثلاثية المتناقصة
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: عائد ثابت يتناقص سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
شهادة طلعت حرب
- مدة الشهادة: عام واحد
- العائد: يمكن للعميل اختيار صرف العائد شهريًا أو بنهاية المدة.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
أعلى شهادات ادخار في بنوك 2024
تتمتع بعض البنوك الأخرى في مصر بعروض قوية للشهادات الادخارية.
بنك قطر الوطني (QNB)
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: عائد شهري ثابت يتراوح بين 20% و20.15%.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
بنك البركة
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: عائد شهري ثابت بنسبة 22%.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
البنك التجاري الدولي (CIB)
- مدة الشهادة: ثلاث سنوات
- العائد: عائد شهري ثابت بنسبة 22%.
- الحد الأدنى للشراء: 1000 جنيه
مزايا شهادات الادخار في البنوك المصرية
تتميز شهادات الادخار لعام 2024 بعوائد تنافسية بين العوائد الثابتة والمتغيرة، مع خيارات متنوعة للصرف مثل الصرف الشهري أو السنوي, وتوفر العديد من البنوك للمستثمرين الفرصة للاقتتراض بضمان الشهادة، ما يساهم في تقديم حلول مرنة لتلبية احتياجات العملاء المختلفة.
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