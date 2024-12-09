سعر فائدة شهادات البنك الأهلي المصري 2024.. تبدأ من 13% حتى 30%

شهادات البنك الأهلي المصري 2024.. طرح البنك الأهلي المصري مجموعة من الشهادات الادخارية ذات العوائد التفضيلية التي تصل إلى 30% في بعض الأنواع، وتتنوع هذه الشهادات وفقًا لفترات الاستحقاق ودوريات صرف العوائد، وتتوافر خيارات متعددة تتيح للمستثمرين اختيار الشهادة الأنسب وفقًا لأهدافهم المالية.

خصائص شهادات البنك الأهلي 2024

تتميز جميع شهادات البنك الأهلي بأنها شهادات اسمية، ما يعني أنه لا يمكن تداولها أو تحويل قيمتها أو رهنها أو التصرف فيها بأي شكل من أشكال نقل الملكية، وتجدد الشهادات تلقائيًا حسب السعر المعلن في وقت تجديدها، مما يوفر للعملاء مرونة وسهولة في إدارة استثماراتهم.

سعر فائدة شهادات البنك الأهلي المصري 2024

يستعرض “الموجز” سعر فائدة شهادات البنك الأهلي لعام 2024 مع مميزاتها, وجاءت كالتالي:

شهادات البنك الأهلي البلاتينية السنوية

أطلق البنك الأهلي شهادة بلاتينية سنوية بحد أدنى للاكتتاب يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاته, وتتنوع عوائد هذه الشهادة بين يومي وشهري وسنوي، ويصل العائد اليومي إلى 23%، والعائد الشهري إلى 23.5%، بينما يصل العائد السنوي إلى 27%, وتوفر هذه الشهادات استثمارًا مريحًا للمستثمرين الذين يفضلون الاستفادة من العوائد المتنوعة.

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

شهادات البنك الأهلي ذات العائد الشهري المتناقص

طرح البنك الأهلي أيضًا شهادات بلاتينية بعائد متغير شهري أو متناقص، ويبدأ الاكتتاب في الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات, وتتميز هذه الشهادات بتباين العوائد، وتبدأ الفائدة في السنة الأولى بنسبة 26%، ثم تنخفض في السنة الثانية إلى 22%، وتصل إلى 18% في السنة الثالثة.

شهادات البنك الأهلي البلاتينية بعائد سنوي متناقص

تتضمن عروض البنك الأهلي شهادة بلاتينية بعائد سنوي متناقص، ويبدأ الاكتتاب من 1000 جنيه ومضاعفاته، ومدتها 3 سنوات, ويحقق المستثمر في السنة الأولى عائدًا بنسبة 30%، ثم ينخفض إلى 25% في السنة الثانية، ويصل إلى 20% في السنة الثالثة.

شهادات البنك الأهلي البلاتينية الثلاثية

تمثل الشهادات البلاتينية الثلاثية من البنك الأهلي أحد الخيارات المثالية للاستثمار طويل الأجل، وتبدأ الاكتتابات من 1000 جنيه ومضاعفاته, وتتميز هذه الشهادات بعائد ثابت قدره 21.5% يُصرف شهريًا، ما يوفر دخلاً ثابتًا للمستثمرين طوال فترة الاستثمار.

البنك الأهلي المصري

شهادات البنك الأهلي البلاتينية بعائد متغير

قدم البنك الأهلي شهادات بعائد متغير يصل إلى 27.5% تُصرف ربع سنويًا, وتمثل خيارًا مرنًا للمستثمرين الذين يفضلون الاستفادة من تذبذب العوائد مع مدة استثمار تمتد إلى 3 سنوات, يبدأ الاكتتاب فيها من 1000 جنيه ومضاعفاته.

شهادات البنك الأهلي الخماسية

تضمنت عروض البنك الأهلي شهادة ادخار خماسية بعائد شهري ثابت قدره 14.25%, يبدأ الاكتتاب في هذه الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاته، ومدتها 5 سنوات، ما يجعلها خيارًا جيدًا للمستثمرين الذين يفضلون استثمارًا طويل الأجل بعائد ثابت.

شهادات أمان المصريين

أطلق البنك الأهلي شهادة "أمان المصريين" التي تتيح للمستثمرين الاكتتاب من 500 جنيه ومضاعفاته، بحد أقصى قدره 2500 جنيه, وتمتد مدة الشهادة إلى 3 سنوات وتوفر عائدًا ثابتًا بنسبة 13%, وتعتبر هذه الشهادة خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يسعون إلى استثمار صغير ولكنه مربح.

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