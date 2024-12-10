تحديث سعر الدولار الآن.. الأخضر يتراجع بمنتصف التعاملات

تحديث سعر الدولار الآن.. شهدت العملة الأمريكية تراجعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال منتصف تعاملات الثلاثاء الموافق 10-12-2024، مما يعكس تأثر الأسواق المحلية بالتغيرات الاقتصادية العالمية وحركة العرض والطلب على العملة الأمريكية.

ويُعد تحديث سعر الدولار الآن من أهم العملات الأجنبية المتداولة في السوق المصرية، حيث يرتبط بشكل مباشر بتكاليف الاستيراد وحركة التجارة الدولية.

تحديث سعر الدولار الآن

الموجز يرصد عبر السطور التالية تحديث سعر الدولار الآن وآخر التطورات التي طرأت عليه خاصة بعدما شهد هبوطًا الذي يأتي وسط استقرار نسبي في تدفقات النقد الأجنبي وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية المحلية، إلى جانب انخفاض طفيف في عوائد السندات الأمريكية، مما أدى إلى تراجع قوة الدولار عالميًا، كما ساهمت التدابير التي اتخذها القطاع المصرفي في تعزيز السيولة الدولارية وتلبية احتياجات العملاء، مما خفف من الضغوط على سعر الصرف.

وهذا التراجع قد يشكل فرصة لبعض القطاعات الاقتصادية أثناء تحديث سعر الدولار الآن خاصة التي تعتمد على العملات الأجنبية، خاصة في مجالات الاستيراد والسفر، حيث يساهم انخفاض سعر الدولار في تقليل التكلفة الإجمالية للمعاملات، ومع ذلك، يظل السوق عرضة لتقلبات مستقبلية تبعًا للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.

وإليكم تحديث سعر الدولار الآن الذي تراجع خلال منتصف تعاملات الثلاثاء الموافق 10-12-2024 والذي جاء على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك مصر

تراجع سعر الدولار في بنك مصر عند 50.39 جنيهًا للشراء، ونحو 50.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وهبط سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 50.34 جنيهًا للشراء، ونحو 50.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

ونزل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 50.35 جنيهًا للشراء، ونحو 50.45 جنيه للبيع.

تحديث سعر الدولار الآن

سعر الدولار في بنك البركة

وانخفض سعر الدولار في بنك البركة عند 50.37 جنيهًا للشراء، ونحو 50.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 50.39 جنيهًا للشراء، ونحو 50.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 50.38 جنيهًا للشراء، ونحو 50.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار في بنك القاهرة عند 50.39 جنيهًا للشراء، ونحو 50.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلي عند 50.36 جنيهًا للشراء، ونحو 50.46 جنيه للبيع.

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