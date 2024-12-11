ارتفاع سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11-12-2024.. اعرف وصل كام؟

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، وسجلت أسعار الشراء والبيع في العديد من البنوك زيادة ملحوظة مقارنةً ببداية التعاملات.

سعر الدولار اليوم

رصدت جريدة " الموجز " تحديث سعر الدولار في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري للشراء 50.3925 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.5289 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 50.57 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.67 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حدد سعر الدولار اليوم في بنك مصر للشراء 50.57 جنيه، وسجل سعر البيع 50.67 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 50.62 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.71 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك SAIB

حدد سعر الدولار اليوم في بنك SAIB للشراء 50.61 جنيه، وسجل سعر البيع 50.71 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي للشراء 50.59 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.69 جنيه.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

أعلن سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول عند الشراء 50.59 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.69 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

حدد سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 50.59 جنيه، وسجل سعر البيع 50.69 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإستثمار العربي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإستثمار العربي AIB للشراء 50.59 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.69 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

أعلن سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند الشراء 50.59 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.69 جنيه.

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد للشراء 50.58 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.68 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

حدد سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية للشراء 50.58 جنيه، وسجل سعر البيع 50.68 جنيه.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB للشراء 50.58 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.68 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

أعلن سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي عند الشراء 50.57 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.67 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

حدد سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK للشراء 50.56 جنيه، وسجل سعر البيع 50.66 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB للشراء 50.56 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.66 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

أعلن سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي عند الشراء 50.42 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.46 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك CIB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك CIB للشراء 50.40 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.50 جنيه.

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