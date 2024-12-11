سعر الدولار اليوم الأربعاء 11-12-2024 في البنوك

سعر الدولار اليوم.. شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، وتراوحت قيمته بين 50.39 جنيه كأدنى سعر للشراء و50.53 جنيه كأعلى سعر للبيع.

سعر الدولار اليوم

رصدت جريدة “الموجز” تحديث سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024, وفقًا للمواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

حدد سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند الشراء 50.39 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.53 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

أعلن سعر الدولار اليوم في بنك مصر عند الشراء 50.40 جنيه، وسجل سعر البيع 50.50 جنيه.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

شهد سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري للشراء 50.40 جنيه، وسجل سعر البيع 50.50 جنيه.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي للشراء 50.43 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.52 جنيه.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

أعلن سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول للشراء 50.42 جنيه، وسجل سعر البيع 50.52 جنيه.

اسعار الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي (AIB)

حدد سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي عند الشراء 50.42 جنيه، ووصل سعر البيع إلى 50.52 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

أعلن سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند الشراء 50.42 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.52 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي للشراء 50.42 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.46 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

حدد سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي للشراء 50.41 جنيه، وسجل سعر البيع 50.51 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

أعلن سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية عند الشراء 50.40 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.50 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)

شهد سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سعر شراء 50.40 جنيه، وسجل سعر البيع 50.50 جنيه.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي للشراء 50.40 جنيه، وسجل سعر البيع 50.50 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

حدد سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي عند الشراء 50.40 جنيه، وسجل سعر البيع 50.50 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK)

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني للشراء 50.40 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.50 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

حدد سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس عند الشراء 50.40 جنيه، وبلغ سعر البيع 50.50 جنيه.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

شهد سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد سعر شراء 50.40 جنيه، وسجل سعر البيع 50.50 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية اليوم

جاءت أسعار العملات اليوم كالتالي:

سعر اليورو اليوم: 53.0633 ج.م (شراء) - 53.212 ج.م (بيع)

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 64.3689 ج.م (شراء) - 64.5696 ج.م (بيع)

سعر اليوان الصيني اليوم: 6.9464 ج.م (شراء) - 6.9658 ج.م (بيع)

سعر الفرنك السويسري اليوم: 57.2577 ج.م (شراء) - 57.4388 ج.م (بيع)

سعر كرونة الدنمارك اليوم: 7.1149 ج.م (شراء) - 7.1347 ج.م (بيع)

سعر الدينار الكويتي اليوم: 163.8705 ج.م (شراء) - 164.3345 ج.م (بيع)

سعر الريال السعودي اليوم: 13.4243 ج.م (شراء) - 13.4706 ج.م (بيع)

سعر الدينار الأردني اليوم: 70.9754 ج.م (شراء) - 71.2076 ج.م (بيع)

سعر الدينار البحريني اليوم: 133.5077 ج.م (شراء) - 133.9578 ج.م (بيع)

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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 10-12-2024 مقابل الجنيه المصري