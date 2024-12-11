الدولار يتقهقر مقابل الجنيه المصري بعد تسجيله أرقامًا قياسية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 في ختام التعاملات بالبنوك العاملة بمصر، حيث سجل سعر الشراء في السوق السوداء 51.1 جنيهًا، وسعر البيع 50.69 جنيهًا، بتغيير قدره -0.07 جنيه مقارنة بآخر سعر أمس الذي كان 51.17 جنيهًا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

الموجز يرصد عبر السطور التالية تحديث سعر الدولار الآن وآخر التطورات التي طرأت عليه خاصة بعدما شهد هبوطًا الذي يأتي وسط استقرار نسبي في تدفقات النقد الأجنبي وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية المحليةإليك أسعار صرف الدولار الأمريكي في مختلف البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024:

البنك المركزي المصري: شراء 50.529، بيع 50.393

البنك الأهلي المصري: شراء 50.5، بيع 50.4

بنك مصر: شراء 50.5، بيع 50.4

بنك القاهرة: شراء 50.5، بيع 50.4

مصرف أبوظبي الإسلامي: شراء 50.59، بيع 50.5

البنك التجاري الدولي (CIB): شراء 50.5، بيع 50.4

HSBC: شراء 50.29، بيع 50.19

بنك الإسكندرية: شراء 50.55، بيع 50.45

البنك الأهلي القطري (QNB): شراء 50.51، بيع 50.41

كريدي أجريكول: شراء 50.52، بيع 50.42

بنك البركة: شراء 50.5، بيع 50.4

البنك المصري الخليجي: شراء 50.51، بيع 50.41

المصرف المتحد: شراء 50.5، بيع 50.4

بنك الكويت الوطني (NBK): شراء 50.52، بيع 50.42

المصرف العربي الدولي: شراء 50.5، بيع 50.4

بنك الشركة المصرفية (SAIB): شراء 50.5، بيع 50.4

البنك العقاري المصري العربي: شراء 50.5، بيع 50.4

بنك الاستثمار العربي: شراء 50.52، بيع 50.42

بنك قناة السويس: شراء 50.5، بيع 50.4

البنك الأهلي الكويتي: شراء 50.57، بيع 50.47

البنك الأهلي اليوناني: شراء 50.59، بيع 50.5

بنك التنمية الصناعية: شراء 50.59، بيع 50.5

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أعلى سعر للدولار اليوم في مصر

أما في البنوك، فيعد HSBC هو الأفضل للشراء بسعر 50.29 جنيهًا، بينما يُعد مصرف أبوظبي الأفضل للبيع بسعر 50.5 جنيهًا.

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