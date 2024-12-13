طريقة عمل عجينة فطائر الوافل الشهية بالمنزل

يعد الوافل نوع من أنواع الفطائر المعروفة في جميع أنحاء العالم، ويعشقه الكثير وخاصّةً البلاد الأوروبيّة، والتي تعود أصول تحضيره إلى المطبخ البلجيكيّ، ويتصف الوافل بخفته، واحتوائه على عنصر البروتين المغذّي المتواجد في الحليب، لذلك يتمّ بالفعل تقديمه بكثرة على وجبات الإفطار أو العشاء، ويشار إلى أنّ هناك الكثير من الأشكال والأحجام المختلفة له، وتتباين طرق إعداد عجينة الوافل تبعاً للمكوّنات الداخلة فيها، وفي موضوعنا هذا من الموجز سنضطلعكم على طريقة عمل عجينة الوافل بالمنزل.

فطائر الوافل اللذيذة

طريقة عمل عجينة الوافل بالمنزل

مقادير الوصفة:

حبتان من البيض ذو الحجم الكبير.

ملعقتان من السكر العادي.

أصبع زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

225 ملليتر من اللبن الرائب.

ملعقة صغيرة من الفانيلا.

ملعقتان صغيرتان من الباكينج باودر.

175 غرام من الطحين الأبيض المخصص للحلويات.

رشة صغيرة من الملح.

خطوات تحضير عجينة الوافل من الألف للياء:

-أولا نقوم بفصل بياض البيض عن الصفار.

-ثانياً نخفق صفار البيض مع السكر بالخلاط الكهربائي جيداً كي يذوب السكر تماماً ثم نضيف الفانيلا ونتابع الخفق حتى يتكون لدينا مزيج كريمي ناعم ذو لون فاتح.

-وبعدها نبدأ بإضافة اللبن الرائب بالتدريج فوق الخليط السابق مع متابعة الخفق الجيد ثم نقوم بإضافة مقدار الزبدة ونتابع الخفق حتى تمتزج كافة المكونات مع بعضها البعض.

-وبعد ذلك نضع الطحين مع الباكينج باودر في وعاء ونقلبهم بالملعقة مع بعضهم البعض جيداً حتى يتوزع الباكينج باودر في الطحين.

-والآن نضيف خليط الطحين فوق عجينة الوافل بالتدريج مع الخفق المتواصل حتى تمتزج كل المكونات مع بعضها البعض.

-وبعد ذلك نقوم بخفق بياض البيض مع الملح في وعاء آخر حتى يتماسك المزيج جيداً.

وفي هذه الخطوة نضيف خليط صفار البيض فوق خليط بياض البيض بالتدريج ونقلبهم بالملعقة من الأسفل إلى الأعلى بهدوء.

وبعدها نقوم بسكب عجينة الوافل في الشواية الخاصة به ثم نتركه لمدة أربع دقائق تقريباً أو حتى ينضج ويتحمر تماماً، ويمكن معرفة أن الوافل يمكن أن ينضج حين يتوقف البخار عن التصاع، ثمّ نخرج الوافل من الشواية ونقدمه.

وأخيراً يمكن تقديم الوافل مع القشطة أو الزبدة إلى جانب الفواكه التي نفضلها ثم نقوم بسكب الصلصة فوقها، وهناك صلصات عديدة ومتنوعة مثل صلصة الفراولة وصلصة الشوكولاتة وصلصة التوت البري، وذلك بالإضافة إلى أنّنا نستطيع أن نقدّمه مع الآيس كريم ثمّ إضافة الصلصة فوقها.

طريقة عمل عجينة الوافل

اقرأ أيضاً:

كيك الليالي.. طريقة عمل ليالي الشام الكيكة السورية الأشهر بالمنزل

«الليزي كيك» طريقة تحضير أسرع وأسهل حلوى..حضريها مع أطفالك الآن