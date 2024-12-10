التعرف على نوع البشرة.. كيف تحددها في دقائق بخطوات بسيطة؟

معرفة التعرف على نوع البشرة هي الخطوة الأولى للحصول على روتين عناية مناسب وفعال، كما تختلف احتياجات البشرة بين الجافة، الدهنية، المختلطة، والعادية.

وفي هذا المقال، يوضح الموجز، لك أسهل الطرق لتحديد نوع بشرتك بخطوات بسيطة تساعدك على تحسين صحتها ومظهرها.

خطوات التعرف على نوع البشرة

اغسل وجهك بلطف

ابدأ بغسل وجهك باستخدام غسول معتدل لا يسبب جفافًا أو دهنية زائدة، والهدف هو تنظيف البشرة من الزيوت والأوساخ دون التأثير على طبيعتها الأساسية.

تجنب وضع أي منتجات لمدة ساعة

بعد غسل الوجه، اترك بشرتك على طبيعتها لمدة ساعة دون استخدام أي مرطبات، مكياج، أو منتجات أخرى، وهذا يسمح للبشرة بالعودة إلى حالتها الطبيعية ويكشف عن خصائصها الفعلية.

التعرف على نوع البشرة

استخدم منديلًا ناعمًا لفحص البشرة

ضع منديلًا نظيفًا على وجهك، واضغط بلطف على مناطق مختلفة مثل الجبهة، الأنف، الخدين، والذقن، لاحظ النتائج:

بشرة دهنية: تظهر بقع زيتية واضحة على المنديل.

بشرة جافة: قد تشعر بخشونة أو ترى قشورًا خفيفة.

بشرة مختلطة: تكون المناطق الدهنية (الجبهة والأنف) واضحة، بينما الخدين يظهران جافين أو طبيعيين.

بشرة عادية: لا تظهر أي علامات دهنية أو جفاف مفرط

التعرف على نوع البشرة

راقب ملمس بشرتك وشكل المسام

إذا كانت المسام كبيرة وواضحة، فقد تكون بشرتك دهنية.

إذا كانت المسام صغيرة وغير مرئية، فغالبًا تكون بشرتك جافة أو عادية.

في حالة المسام المتفاوتة بين المناطق، قد تكون بشرتك مختلطة.

التعرف على نوع البشرة

نصائح للعناية بكل نوع من أنواع البشرة

البشرة الدهنية: استخدم منتجات خفيفة وخالية من الزيوت، واهتم بالتقشير المنتظم.

البشرة الجافة: ركز على الترطيب العميق وتجنب المنتجات التي تحتوي على الكحول.

البشرة المختلطة: اختر منتجات مخصصة لتلبية احتياجات المناطق المختلفة.

البشرة العادية: حافظ على روتين بسيط ومتوازن للعناية بالبشرة.

والتعرف على نوع بشرتك هو أساس العناية الصحيحة بها. باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك فهم احتياجات بشرتك واختيار المنتجات المناسبة للحصول على بشرة صحية ومتألقة.

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