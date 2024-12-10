طريقة لازالة التجاعيد التي حول الفم ...تعرفي عليها

التجاعيد حول الفم من اكثر الاشياء التي تزعج المرأة فيما يتعلق بجمالها وشكلها وتبحث العديد من النساء على كيفية التخلص من هذه التجاعيد المزعجة يقدم لكم الموجز الحل في هذه السطور التالية

الاسباب وراء ظهور التجاعيد حول الفم

ان انتشار التجاعيد حول الفم من اكثر المشاكل شيوعا عند المرأة خاصة مع التقدم في العمر لكنها تكون اكثر ازعاجا في حالة اتت مبكرة عن المعتاد لذا نستعرض لك مجموعة الاسباب التي تجعلك تواجهين هذه المشكلة

كبر السن : كلما كبرنا في السن يقل انتاج الكولاجين في الجسم وهي المادة المسؤولة عن نعومة وشباب البشرة وفقدانها يعني فقدان البشرة لهذه الميزة وفي انتشار التجاعيد في البشرة وحول الفم

مواجهة الشمس لاوقات طويلة :ان المواجهة الزائدة عن الحد للاشعة فوق البنفسجية التي تطلقها الشمس خاصة في اوقات الظهيرة قد ينتج عنه موت واتلاف لخلايا الجلد مما ينجم عنه فقدان الكولاجين والايلاستين مما يسرع من ظهور التجاعيد وانتشارها المناطق المواجهة للشمس كالوجه والرقبة وحول الفم

حركات الوجه المستمرة :ان التحريك المستمر لعضلات الوجه كوسيلة للتعبير عما بداخلنا كالابتسام او اتساع العينين عند المفاجأ’ة قد ينتج عنه بعض التجاعيد عند استمرارها بشكل مبالغ فيه

التدخين : ليس فقط خطرا على الرئة ومنتج للخلايا السرطانية بل ايضا مدمر للخلايا المسؤولة عن انتاج الكولاجين مما يعجل من ظهور التجاعيد في البشرة وحول الفم

الجفاف وانعدام الترطيب في البشرة : الجفاف وانعدام رطوبة البشرة يجعلها معرضة بدرجة اكبر لانتشار التجاعيد في البشرة والمناطق المحيطة بالفم وننصح بالاكثار من شرب المياه والاهتمام بترطيب البشرة بدرجة افضل

التغيرات الهرمونية :ان التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسم الانسان وخاصة المرأة تحديدا في فترة انقطاع الطمس وخلال شهور الحمل قد تحد من انتاج الكولاجين في البشرة مما يظهر العديد من التجاعيد

ضعف الاهتمام بالتغذية :قد يؤدي الحد من بعض العناصر الغذائية في الجسم كبعض انواع الفيتامينات مثل C , E بالاضافة الى الزنك الى انتشار اسرع للتجاعيد

العوامل الوراثية اذا تعرض عدة افراد في عائلتك لظهور التجاعيد بشكل مبكر فقد يعجل هذا من ظهور التجاعيد لكي ايضا

التلوث البيئي :ان مواجهة البشرة لاي شكل من اشكال التلوث البيئي قد يترك اثار سلبية على البشرة والجلد مما يعجل من ظهور التجاعيد وتقريب الجلد والبشرة من مرحلة التقدم بالعمر مبكرا

النوم في وضعيات غير مريحة :اذ قد يساهم النوم في الجنب او البطن ان انتشار تجاعيد على وسادتك مما يعجل من انتشار التجاعيد

طرق طبيعية للتخلص من التجاعيد

اليكي الان بعض الماسكات المساهمة بشكل فعال في علاج البشرة من التجاعيد المزعجة في البشرة وحول الفم

ماسك زيت الزيتون والعسل :بملعقة واحدة من خليط زيت الزيتون والعسل لمدة 15 الى 20 دقيقة قد تساهم في سرعة التخلص من التجاعيد اذ ان زيت الزيتون غني بالاحماض الدهنية ومضادات الاكسدة التي تعزز من مرونة البشرة وزيادة رطوبة البشرة

ماسك الزبادي والموز : بخليط يتكون من نصف قطعة من الموز وملعقة زبادي ووضعه لمدة ربع ساعة قد تستطعين التخلص من التجاعيد وزيادة انتاج الكولاجين بفضل فيتامينات A ,E بالاضافة الى حمض اللاكتيك الذي يساهم في تقشير البشرة وتجدد خلايا البشرة

ماسك الخيار والعسل : بوضع قطع الخيار المقشرة والممزوجة بالعسل على المناطق حول الفم لمدة ربع ساعة فبحفز هذا من العوامل المرطبة للبشرة ورفع درجة مرونتها

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