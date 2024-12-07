فوائد وأضرار ماسك القهوة والجيلاتين لبشرتك

ماسك القهوة والجيلاتين لنضارة البشرة.. يبحث العديد من الفتيات عن طرق لنضارة البشرة، وصناعة العديد من الماسكات الطبيعة للحفاظ علي البشرة فهل تصدقين أن "القهوة" التي يبدأ كثيرون يومهم بتناولها لضبط مزاجهم تحمل في الوقت نفسه أسرار نضارة وجهك وجمالك؟، وهذه الحقيقة أصبحت تشغل كثيرات من الباحثات عن نضارة البشرة، خاصة الوجه من خلال "ماسك الجيلاتين والقهوة" متعدد الفوائد حيث يعالج العديد من مشكلات البشرة.

يعدّ الجيلاتين مادة طبيعية غنية بالكولاجين والبروتينات، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في العديد من منتجات العناية بالبشرة والشعر، ويُستخدم ماسك الجيلاتين لتنقية البشرة وإزالة الرؤوس السوداء، وتوحيد لونها.

يقدم الموجز هذه الوصفة للمرأة لضمان نضارة البشرة وجمال الوجه .

إعداد ماسك الجيلاتين والقهوة

لإعداد ماسك الجيلاتين والقهوة، ينبغي اتباع الخطوات السهلة الآتية:

ـ ضعي ملعقة كبيرة من الجيلاتين غير المنكه وغير الملون في وعاء ماء مغلي، واخلطيه جيدًا حتى يصبح قوام الجيلاتين سميكا ولزجا يشبه الصمغ، ثم ضعيه في الميكرويف لمدة 15 ثانية.

ـ ضعي ملعقتين كبيرتين من القهوة على الجيلاتين، ويمكن إضافة ملعقة صغيرة من العسل، وقومي بتحريك الخليط جيدًا.

ماسك القهوة والجيلاتين

ـ ضعي الماسك على البشرة برفق لمدة 15 دقيقة حتى يجف، وتأكدي من أن ماسك الجيلاتين والقهوة دافئ قبل وضعه على البشرة.

ـ أزيلي القناع برفق، واغسلي البشرة بالماء الفاتر والصابون، ثم اشطفيه بالماء البارد لإغلاق مسام البشرة.

ـ احرصي على تجفيف البشرة جيدًا وترطيبها بعد إزالة الماسك.

ويمكنك استخدام هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع

فوائد ماسك الجيلاتين والقهوة

يقدم ماسك الجيلاتين والقهوة العديد من الفوائد التي تساعد على العناية بالبشرة، ومن أبرزها:

ـ إزالة الرؤوس السوداء، وتنظيف البشرة من الشوائب وتحفيز تدفق الدم للبشرة.

ـ علاج تلف خلايا الجلد لاحتوائه على خصائص مضادة للأكسدة.

ـ إغلاق مسامات البشرة، وشد المسامات مما يزيد من نعومة ونضارة البشرة.

ـ منع الالتهابات التي قد تحدث للبشرة لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والفطريات.

فوائد القهوة

للقهوة العديد من الفوائد لنضارة البشرة، تعرفي عليها فيما يأتي:

علاج الهالات السوداء.

التقليل من علامات تقدم سن البشرة، مثل: الخطوط الدقيقة، والتجاعيد.

علاج حب الشباب لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات والبكتيريا .

القيام بتوفير الحماية والوقاية من الأشعة فوق البنفسجية وأشعة الشمس الضارة لاحتوائها على مادة البوليفينول.

المساعدة على تعزيز صحة الجلد لاحتوائها على حمض الكافيين والذي يعمل على زيادة تدفق الدم للبشرة.

محاذير تجب مراعتها

يعاني بعض الأشخاص من حساسية عند استخدام الجيلاتين أو القهوة، حيث أنه قد يؤدي إلى تفاقم البثور وحب الشباب، لذلك يجب التأكد من عدم وجود أي حساسية تجاه أي من المكونات قبل وضع الماسك على البشرة، وذلك عن طريق وضع جزء من الماسك على بقعة صغيرة من الجلد والتأكد من عدم حدوث أي حساسية.

ينصح باستخدام ماسك الجيلاتين والقهوة في الليل قبل النوم، حيث أنه قد يؤدي إلى احمرار الجلد بعد إزالة الماسك ولتوفير المزيد من الوقت لجعل البشرة ترتاح، أما إذا تم استخدام الماسك خلال النهار ينصح باستخدام واقي الشمس قبل مغادرة المنزل.

يجب الحذر عند وضع وإزالة الماسك، لذلك ينصح بتجنب المنطقة التي حول الفم، والجلد الذي حول العينين، والابتعاد عن المناطق التي لا يتوفر فيها الرغبة بإزالة الشعر منها، حيث أن الجيلاتين يعمل على إزالة الشعر، وقد يكون مؤلمًا بعض الشيء عند إزالة الماسك بقوة.

يفضل عدم استخدام الماسك بكثرة، حيث أنه قد يسبب تهيج وجفاف البشرة ولتجنب ظهور أي آثار جانبية أخرى.

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