يمنع الأزمات القلبية ويعزز المناعة.. فوائد سحرية عن القهوة

القهوة .. تعتبر من أشهر المشروبات التي يحبها العديد من حول العالم ويرتفع نسبة استهلاكها الدولي الى نسب عالية خاصة في اوروبا حيث احتلت فنلندا المركز الاول في اعلى الدول استهلاكا لها إذ تصل نسبة البن المستهلكة فقط في العام الماضي الى 12 كيلو جرام من الب.

ولهذا يعشقها الكثيرون، لما له من طعم يمدك بالدفئ مع اول رشفة ورائحتها الرائعة لكن الكثير عندما يسمع كلمة قهوة أول مايخطر بباله اضرار الكافيين ولكن هل سألت نفسك يوما ماهي فوائد القهوة؟، الموجز يجب على هذا التساؤل ويكشف عن فوائد سحرية عن القهوة عبر التقرير التالي.

فوائد سحرية عن القهوة

أثبتت الأبحاث الطبية الحديثة انه طبقا لاحدث دراساتهم لا تنحصر فوائد القهوة في التنشيط فقط عند الاستيقاظ حيث ان شرب من فنجانين الى 3 فناجين قهوة بشكل يومي يمكن ان يخد من خطر الاصابة بمجموعة من الامراض المزمنة كأمراض القلب والسكتات الدماغية ومرض السكري من النوع الثاني مما يكشف عن القدرات السرية العجيبة للقهوة على تقوية الحسم وتحصينه من تلك الأمراض.

الاُثر الصحي لشرب القهوة بشكل يومي

كما أظهرت اكتشافات الباحثون في جامعة Soochow في الصين ان الافراد الذين يشربون القهوة بشكل يومي كانت نسبة مواجهتهم لخطر بأمراض القلب مقارنة بغير المحتسيين لهذا المشروب.

وكشف البروفيسور جاستن ستيبينغ، أستاذ العلوم الطبية الحيوية في جامعة أنجليا روسكين ان القهوة كم المشروبات التي تحتوي على تشكيلة كبيرة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الانسان فيتامينات B (الريبوفلافين وحمض البانتوثنيك) والمعادن مثل البوتاسيوم والمنجنيز والمغنيسيوم كما تشمل ايضا القهوة مضادات الأكسدة التي تقي الخلايا من خطر التلف ونسبة مضادات الاكسدة في القهوة أعلى من نسبتها في الفواكه و الخضراوات.

الأعضاء المستفيدة من شرب القهوة يوميًا

القلب: كشف الدكتور ستيبينغ ان شرب القهوة بانتظام وبنسب معتدلة يساهم في الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية. وقد كشفت الدراسات ان القهوة عديمة الضرر حتى مع الافراد الذي يغانون من عدم انتظام في ضربات القلب الكبد: أوضح الدكتور ستيبينغ إلى أن القهوة تقوم بدور فعال في حماية الكبد حيث ان شرب القهوة باعتدال يرتبط بمستويات صحية من أنزيمات الكبد ويحد من الاصابة بالتليف الكبدي وسرطان الكبد مع التنوية أن أضافة السكر قد يحد من الفوائد الخاصة بالقهوة المخ: كشفت الابحاث ان شرب القهوة بانتظام واعتدال بامكانه ان يحد خطر الإصابة بالأمراض التنكسية العصبية، مثل مرض باركنسون وألزهايمر وبشكل خاص القهوة الاسبيرسو وقد أوضحت ايضا الدراسات قدرة القهوة على المساهمة في تعزيز الصحة العقلية فتكشف الادلة الخاصة بالدراسات ان القهوة تساهم في الحد من الاصابة بخطر الاصابة بمرض الاكتئاب او مراودة العقل لأفكار انتحارية اذ اكتشف الخبراء نسبة مراودة المرء لأفكار انتحارية تقل بنسبة 53 % عند شربه ل 4 فناجين او ازيد من ذللك يوميًا.

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