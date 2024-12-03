ارتفاع أسعار القهوة عالميًا يثير قلق عشاق المزاج.. تعرف علي التفاصيل والأسباب

شهدت أسعار القهوة ارتفاعات كبيرة خلال شهر نوفمبر 2024، مما شكل صدمة لعشاق القهوة في جميع أنحاء العالم. ارتفعت العقود الآجلة للقهوة بنسبة 32% خلال هذا الشهر، وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بعدة عوامل مرتبطة بالإنتاج والتغيرات المناخية، ويعرض الموجز التفاصيل والأسباب

ارتفاع أسعار قهوة أرابيكا بشكل غير مسبوق

سجلت عقود قهوة أرابيكا، التي تُعد الأكثر استخدامًا في القهوة المميزة، ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 32% خلال نوفمبر، وتعتبر هذه الزيادة الأكبر منذ أكثر من عقد، مدفوعة بمخاوف من تأثر الإمدادات العالمية بسبب الأوضاع المناخية غير المستقرة.

الجفاف في البرازيل وأثره على المحاصيل

تواجه البرازيل، أكبر منتج للبن في العالم، جفافًا شديدًا أدى إلى تراجع توقعات الإنتاج لهذا الموسم، ويثير هذا الجفاف قلقًا عالميًا حول قدرة البرازيل على تلبية الطلب المتزايد على القهوة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لمستويات قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية.

تراجع إنتاج قهوة روبوستا في فيتنام

في فيتنام، التي تعد أكبر منتج لقهوة روبوستا الأرخص مقارنة بأرابيكا، أثرت الأحوال الجوية السيئة أيضًا على الإنتاج، حيث أدت الأمطار الغزيرة في بداية موسم الحصاد إلى تراجع الكميات المنتجة، ما زاد من الضغط على السوق العالمي.

مخزونات البن تتراجع بشكل كبير

وفقًا لتصريحات ستيف بولارد، محلل سوق القهوة، فإن العالم يشهد عامًا ثانيًا من انخفاض الإنتاج مقارنة بالاستهلاك، مما تسبب في تراجع المخزونات في البلدان المستوردة بنسبة الثلث عن متوسطها طويل الأجل.

ارتفاع الأسعار على أساس سنوي

على الصعيد السنوي، ارتفعت أسعار قهوة أرابيكا المميزة بنسبة 70% منذ بداية العام، مما يمثل عبئًا إضافيًا على محبي القهوة الذين قد يضطرون لإعادة النظر في عاداتهم اليومية.

مع استمرار التغيرات المناخية وتأثيرها على الإنتاج العالمي للقهوة، يبدو أن الأسعار ستظل مرتفعة في المستقبل القريب.

اقرأ أيضًا:

في اليوم العالمي للقهوة 2024.. هل تساعد في إنبات الشعر؟

«قهوة الموت».. ما هو سر أخطر فنجان كافيين في العالم؟

