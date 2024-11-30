مشروبات تتسب في الفشل الكلوى.. أبرزهم القهوة والشاي

يمكن لبعض المشروبات أن تؤثر سلبًا على صحة الكلى ، وقد تزيد من خطر الإصابة بالفشل الكلوى إذا تم استهلاكها بشكل مفرط أو مستمر، أبرزها مشروبك المفضل القهوة والشاي، مع "الموجز" أعرف الحقيقة.

مشروبات تسبب فشل كلوى

يوجد العديد من المشروبات التي تسبب في مشاكل صحية وتصيب الإنسان بالفشل الكلوي، إذا كان الشخص يعاني من أمراض مثل : أمراض الكلى أو السكري، وفقا لما نشر في موقع “هيلث لاين” الطبي.

المشروبات الغازية تسبب الفشل الكلوي

تحتوي على كميات كبيرة من السكر والصوديوم، مما يزيد الضغط على الكلى، بالإضافة إلى إحتوائها ايضا على حمض الفوسفوريك الذي قد يؤدي إلى تكون حصوات الكلى.

مشروبات غازية تؤثر على الكلى



مشروبات الطاقة تصيب الإنسان بالفشل الكلوي

غنية بالكافيين والسكر، مما يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم ويزيد من عبء العمل على الكلى.

مشروبات الطاقة تؤثر على الكلى



العصائر الصناعية تسبب الفشل الكلوي

مليئة بالسكريات المضافة والمحليات الصناعية التي قد تسبب ضررًا للكلى عند الإفراط في تناولها.

المشروبات الكحولية

الإفراط في تناول الكحول قد يؤدي إلى الجفاف ويقلل من كفاءة عمل الكلى.

مشروبات كحوليه تؤثر على الكلى



القهوة والشاي بكميات كبيرة تؤدي للفشل الكلوي

الكافيين الموجود فيهما قد يسبب ارتفاع ضغط الدم والإجهاد للكلى إذا استهلك بكميات كبيرة.

الشاي يؤثر على الكلى



الماء الملوث يستر على الكلى

شرب ماء غير نظيف قد يؤدي إلى تراكم السموم في الكلى وتفاقم الأمراض.

نصائح للوقاية من الإصابة بالفشل الكلوي

- الاعتدال في تناول هذه المشروبات.

- الحرص على شرب كميات كافية من الماء النظيف للحفاظ على صحة الكلى.

- تناول المشروبات الطبيعية المفيدة مثل الماء، والعصائر الطازجة دون سكر مضاف، والشاي الأخضر.

عادات يومية تؤثر على الكلي وتؤدي للفشل الكلوي

عدم تناول الماء بشكل يومي

يساهم شرب الماء في تنقية الدم والتخلص من الفضلات الزائدة، لذا فإن عدم تناول الكمية الكافية يؤدي إلى الإصابة بالجفاف، ما يضغط على الكلى ويزيد من خطر تكوين الحصوات.

الإفراط في التدخين

يضر التدخين بالأوعية الدموية في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك تلك التي تغذي الكلى، ويزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

الإفراط في تناول الكافيين

تعتبر المشروبات الغنية بالكافيين من مدرات البول، ما قد يؤدي إلى الجفاف وزيادة الضغط على الكلى.

الإفراط في تناول الأملاح

يؤدي تناول الأملاح بكثرة إلى احتباس السوائل في الجسم، ما يجبر الكلى على العمل بشكل أكبر، وقد ينتج عن ذلك خلل، كما يساهم في ارتفاع ضغط الدم والإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

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