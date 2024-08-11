عدم شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرةً.. من المعتاد أن مشروب القهوة من أكثر المشروبات الشائعة بين الأشخاص، وخاصة بعد الاستيقاظ من النوم فورًا، ولكن حذر الخبير المتخصص الأمريكي كريس بوتشر، من تناول القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ، قد تؤدي لمخاطر صحية، وفق ما ذكرته وكالة سبوتنيك.

كما أكد الطبيبب بأن البعض يظن بأن القهوة من أكثر المشروبات، التي تمنح الجسم زيادة في الطاقة والنشاط وزيادة التركيز وتحسين عملية الهضم، ولكن لم يكن جيدًا بهذا الامر، لذلك ينصح بعدم شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرةً.

طبيب أمريكي ينصح بعدم شرب القهوة بعد الاستيقاظ مباشرةً

يرصد لكم موقع الموجز، أكثر المخاطر الصحية المرتبطة بـ شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ، وفقًا للطبيب الأمريكي كريس بوتشر:

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تأثير الكافيين على الكلى:

يتسبب مشروبات الكافيين في كمدر خفيف للبول، ولهذا تبذل الكلى تعمل بجهد أكبر.

هذا التأثير لا يضر الجسم بشكل كبير، لكن في حالة تناول القهوة في الصباح الباكر، قد يسبب جفافًا للجسم.

هذا لأن الجسم يفقد السوائل بشكل فعال خلال الليل عن طريق العرق ولا يجددها بشكل طبيعي.

آثار شرب القهوة على الطاقة والتركيز:

أوصي الطبيب الأكثر تناولًا للقهوة، ينبغي التقليل منها، بالإضافة إلي تناول أكواب من الماء قبل البدء في شرب القهوة صباحًا، مما يجعله يسمح لاستعادة توازن الماء بالجسم، وتجنب الشعور بالضيق والعطش والنعاس.

كما ينصح عند شرب القهوة مباشرة بعد الاستيقاظ قد يؤدي إلى بعض المشاكل الصحية، لذلك ينصح بشرب الماء أولاً لتجنب الجفاف وآثار الكافيين على الكلى.

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