تعرفي على هذه الأطعمة السبعة لتتمتعي بشباب طويل الأمد

يساهم بعض الطعام في اطالة عمر الشباب اذ كان هذا للبشرة او الجسد لمختوى تلك الاطعمة الوفير والغني بمجموعة ذات قيمة عالية لصحة الجسم والبشرة منها الفيتامينات، والحوامض الدهنيّة، ومضادات الأكسدة والتجنب الشديد لاي ممارسات قد تعزز وتسرع من ظهور علامات كبر السن الى بشرتك وجسمك اشهرها مواجهة الشمس لساعات طويلة ويستعرض لكم الموجز اهم الاطعمة المساهمة في الحد من وايطاء ظهور علامات الشيخوخة و كبر السن، ويرصد الموجز تفاصيل اكثر.

اطعمة ومشروبات تساهم في اطالة عمر الشباب

الطماطم : ان الطماطم من اشهر الفواكه التي تتميز بقوة مضادات الاكسدة المنتشرة في قيمتها الغذائية اذ لا يؤثر بها الطهي او يضعف من قوتها على الاطلاق ويحث الكثيرون من الاطباء على اكل الطماطم وغيرها من الفواكه والخضراوات التي تتسم بعناصر غذائية منها مضادات الاكسدة يوميا على سبيل المثال (الجزر_ الفواكه الحمضية كالليمون _الكوسة والكيوي )

_الكوسة والكيوي ) السمك : السمك من الاطعمة التي تشمل قيمتها الغذائية وجود عنصر الاوميغا 3 ويعد هذا العنصر من الاحماض الدهنية المهمة للغاية لتعزيز العملية اليومية للاعضاء داخل جسم الانسان ويشمل القوس الاتي الانواع المعروفة بغناها بالاوميغا 3 (الماكاريل، الرنجة، السردين، السلمون، والترويت) وايضا فاكهة البحر

الرمان :تشمل القيمة الغذائية للرمان على العناصر الاتية :(التانين، الفلافونويدات، والحوامض الدهنيّة، والفيتامينات، والعناصر المعدنيّة الغذائيّة) وتساهم كل هذه العناصر مزيج رائع للوقاية من اثار الشيخوخة وكبر السن ,اذ يتسم الرمان بصفات متنوعة منها قدرته على الوقاية من الميكروبات , كما يحتوي الزيت المستخلص من فاكهة الرمان على قدرات فعالة في تهدئة الاعصاب والوقاية من الالتهابات مما يجعله مساهما قويا في ابطاء عملية تلف الالياف المنتجة للكولاجين لتتمتعي بشباب اطول وهذه الخصائص الرائعة جعلت الرمان يحوز وبجدارة على لقب الفاكهة المضادة للشيخوخة

الشاي الاخضر :الشاي الاخضر من المشروبات المفيدة التي لا تتسم فقط بقدرتها على افقاد الوزن بل ايضا ابطاء عملية ظهور اعراض الشيخوخة نتيجة لاحتوائهعلى نسبة من مضادات الاكسدة المعروفة بقدرتها الواقية من اعراض الشيخوخة باغلاقه المسام والتخلص من احتقان البشرة والجسد

التوت البري :التوت البري ايضا من الفواكه التي تشمل قيمتها الغذائية على نسب عالية من مضادات الاكسدة التي تعمل كحصن منيع من اي ضرر قد تتعرض له البشرة على المدى البعيد كاخطار التغيرات المناخية والتقلبات الجوية خاصة في فصل الشتاء

الافوكادو : يحتوي الافوكادو على نسب عالية من الفيتامينات الرائعة لصحة الجسم من انواع (B,C,E) كما تحتوي ايضا على مجموعة من الدهون المشبعة المساهمة في تعزيز صحة الشرايين داخل القلب اذ ان اللب داخل الافوكادو يتمتع بخصائص تساعده في تقوية الخلايا المنتجة لمادة الكولاجين والذي يمنع من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة بدوره

جوز الهند : جوز الهند من الاطعمة التي تضم قيمتها الغذائية تشكيلة من مضادات الأكسدة، والأوميغا3، والفيتامينات من فئة B وE، وهذا مع مجموعة اخرى من الزنك والسيلينيوم وتُعد تلك العناصر خليطا ممتازا للوقاية من اثار الشيخوخة والحفاظ على بشرة اكثر صحة وشبابا

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