كيف تتغلب على التوتر وتحافظ على تركيزك في العمل؟.. إليك التفاصيل

إذا كنت تشعر بالتوتر أو الإرهاق أثناء يوم العمل، يمكنك الاستفادة من تمارين التحدث مع النفس، جرّب إجراء هذه التمارين في مكتبك، داخل سيارتك، أو في زاوية هادئة، ستساعدك هذه اللحظات على إعادة شحن طاقتك بسرعة واستعادة تركيزك، والتخلص من التوتر وتعمل على تحسين مزاجك.

التغذية ودورها في التخلص من التوتر وتحسين المزاج

تلعب التغذية الجيدة دورًا مهمًا في تحسين تحسين المزاج وتعزيز الأداء العقلي، وفقًا لصحيفة إنديا تايمز.

لذلك يستعرض موقع الموجز، بعض الأطعمة التي يمكن أن تساعدك على الشعور بالهدوء والتركيز، على النحو التالي:

الأفوكادو يقلل من التوتر

الفوائد: يحسن الافوكادو وظائف المخ ويقلل من التوتر.

المكونات: غني بالدهون الصحية وفيتامين K وفيتامين B6.

الأفوكادو

الحبوب الكاملة تحسن المزاج

الفوائد: تمنع الحبوب المتكاملة، تقلبات المزاج.

المكونات: يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة التي تمد الجسم بالطاقة المستمرة.

أمثلة: الأرز البني، دقيق الشوفان، خبز القمح الكامل.

الحبوب الكاملة

زيت السمك يساعد على التخلص من التوتر

الفوائد: يقلل زيت السمك من الالتهابات ويحسن الحالة الذهنية.

المكونات: غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

أمثلة: سمك السلمون، الماكريل، السردين.

زيت السمك

الشوكولاتة الداكنة

الفوائد: تعزز الشوكولاتة من اليقظة والتركيز.

المكونات: تحتوي على مركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة.

نصيحة: اختر الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة كاكاو 70% أو أكثر لتجنب السكريات المضافة.

الشوكولاتة الداكنة

المكسرات والبذور تعزز الحالة المزاجية

الفوائد: تدعم المكسرات صحة الدماغ وتحسن المزاج.

المكونات: غنية بأحماض أوميجا 3 والمغنيسيوم وفيتامين E.

أمثلة: اللوز، الجوز، بذور الكتان، بذور اليقطين.

المكسرات والبذور

نصائح لتخلص من التوتر وتهدئة الأعصاب

الوصول مبكرًا إلى العمل

إذا كنت تشعر بالتوتر بسبب اجتماع أو مقابلة، حاول الوصول مبكرًا واستمتع ببعض الوقت مع نفسك. استخدم هذا الوقت لتصور الموقف والتفكير فيه بهدوء.

الوصول مبكرًا إلى العمل

الابتعاد عن بيئة العمل المجهدة

خصص دقائق قليلة للتجول في المكان. يساعد هذا النشاط على تهدئة الأعصاب وخفض معدل ضربات القلب.

مواجهة المهمة المسببة للتوتر

إذا كان لديك وقت كافٍ، قم بممارسة المهمة التي تسبب لك القلق. على سبيل المثال، تدرب على إلقاء خطاب أو تحضير عرض تقديمي، وحدد النقاط التي تحتاج إلى تحسين.

التحدث إلى شخص موثوق

تحدث مع شخص تثق به عندما تشعر بالضغط. قد يساعدك ذلك على الحصول على وجهات نظر جديدة وحلول للمشاكل التي تواجهك.

الاستماع إلى الموسيقى

يمكن أن يساعدك الاستماع إلى الموسيقى المفضلة لديك أثناء العمل على تهدئة أعصابك وزيادة إنتاجيتك.

الاستماع إلى الموسيقى

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