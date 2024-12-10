ماسك الطماطم والقهوة هيبهرك.. ماسكات طبيعية مذهلة لتفتيح البشرة

ماسكات طبيعية.. تعرض البشرة لأشعة الشمس ينتج عنه تدهور نضارة البشرة، وفقدان لونها الطبيعي، وبالإضافة إلي اكتساب لون أغمق من الدرجة المعتادة، مما يسبب إزعاج للعديد، ويدفعهم ذلك للبحث عن حلول للتفتيح، واستعادة النضارة، ومن أهمها استخدام الماسكات الطبيعية، وهذا سيعرضه لكم الموجز في السطور التالية.

ماسك القهوة

وبحسب ما ذكرته الدكتورة روان فريد، استشارية الأمراض الجلدية، في تصريحات للوطن، فيما يلي ماسك للوجه بمكونات طبيعية متواجدة في كل منزل، يساهم في التخلص من تأثير الشمس على البشرة، وستلاحظين الفرق مع أول استعمال.

ماسك تفتيح البشرة عقب تأثير الشمس

بحسب الدكتورة روان، إن هذا الماسك يعتبر من فئة المقشرات، لذلك لا يمكن استخدامه سوى مرة واحدة فقط كل أسبوعين، ومن ثم يتم استخدام ماسكات أخرى تحتوي على مواد مرطبة طبيعية بشكل روتيني، لحين تظل البشرة في قمة نضارتها.

ماسكات الوجه بمكونات طبيعية

-الطماطم

تدعم الطماطم من صحة البشرة، وذلك من خلال استخدام المركبات الداخلية لها، حيث تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تساعد على تفتيح لون البشرة وتغذيتها، وبالتالي تعمل على التخلص من آثار الشمس السلبية عليها.

الطماطم

-القهوة

أوضحت استشارية الأمراض الجلدية، أن القهوة تعد من العناصر الطبيعية التي تحتاج إليها البشرة؛ حيث تحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، والتي بدورها تقوي من قوة البشرة في مواجهة الشمس، وتساهم في الحفاظ على لون البشرة الطبيعي.

القهوة

-العسل

بسبب احتواء العسل على بكتيريا حية نافعة، ومجموعة من الأحماض الأمينية، يُصنف كمساهم في تنظيف مسام البشرة، بالإضافة إلي ترطيبها، كما يساعد على التقليل من الحروق الناتجة عن الشمس.

العسل

طريقة عمل الماسك

تقومي بتصفية المياه الداخلية لنصف ثمرة من الطماطم، ومن ثم تخلطي العصارة مع معلقة من القهوة، وذلك بالإضافة إلى معلقة من العسل، ويقلب جيدًا، وفي الخطوة الأخيرة يتم وضعه على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة، ويغسل بماء فات رمع محاولة فركه.

نصائح مهمة للحماية من الشمس وتجنب الإسمرار

وجهت الدكتورة روان بعض الإرشادات الهامة التي تساعد بشكل كبير على حماية البشرة من تأثيرات الشمس السلبية، وهي كما يلي:

شرب العديد من المياه.

واستخدام واقي الشمس كل 3 ساعات.

وأيضاً استخدام مرطبات وجه طبية بعد التعرض للشمس.

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