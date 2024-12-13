أعراض الفيروس الغدي وطرق الوقاية: التفاصيل الكاملة

الفيروس الغدي..مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة، تتزايد الإصابات بأعراض مرضية تشمل ارتفاع درجة حرارة الجسم، التقيؤ، واحتقان الحلق. أثارت هذه الأعراض قلق الكثيرين، حيث تم ربطها بمتحورات فيروس كورونا، ولكن أكدت وزارة الصحة المصرية أن هذه الحالات ناجمة عن الفيروس الغدي، وليس لها علاقة بكورونا.

في هذا التقرير، تستعرض الموجز ما هو الفيروس الغدي، أبرز أعراضه، الفئات الأكثر عرضة للإصابة، وكيفية الوقاية منه.





ما هو الفيروس الغدي؟

الفيروس الغدي هو أحد الفيروسات الموسمية التي تصيب الجهاز التنفسي بشكل أساسي، إلا أنه يمتد ليسبب مجموعة من الالتهابات الأخرى مثل:

نزلات البرد.

التهابات العين.

التهاب الحلق.

الالتهاب الرئوي.

التهاب المعدة والأمعاء.

الفيروس الغدي



هذا الفيروس يظهر بشكل متكرر خلال فصول الشتاء، ويصيب جميع الفئات العمرية، ولكنه يكون أكثر خطورة على بعض الفئات.





أعراض الفيروس الغدي

عادةً ما تكون أعراض الفيروس الغدي مشابهة لأعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا، وتشمل:

1. التهاب الحلق وارتفاع درجة الحرارة.



2. التهاب الشعب الهوائية.



3. الالتهاب الرئوي.



4. التهاب العين (احمرار العين).



5. التهاب المعدة والأمعاء، الذي قد يسبب القيء، الإسهال، والغثيان.





الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس الغدي

قد يصيب الفيروس الغدي أي شخص، ولكن هناك فئات معينة أكثر عرضة لتطور الأعراض إلى حالات شديدة، وهم:

أصحاب جهاز مناعي ضعيف.

مرضى الجهاز التنفسي وأمراض القلب.

الأطفال.

الحوامل.

كبار السن.

طرق الوقاية من الفيروس الغدي

للحد من خطر الإصابة بالفيروس الغدي، توصي وزارة الصحة باتباع الإجراءات الوقائية التالية:

1. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.



2. تجنب لمس الوجه والعينين دون غسل اليدين.



3. استخدام منديل لتغطية الفم والأنف أثناء السعال أو العطس، والتخلص منه بشكل صحيح.



4. الحفاظ على مسافة آمنة من الآخرين، خاصة عند ظهور أعراض مرضية.



5. تجنب المصافحة والعناق.



6. الحرص على نوم كافٍ، غذاء صحي، وممارسة الرياضة.



7. الامتناع عن التدخين.



8. الحصول على التطعيمات اللازمة، بما في ذلك لقاح كورونا واللقاحات الموسمية.

أهمية التوعية في مواجهة الفيروسات الموسمية

تؤكد وزارة الصحة على أهمية التوعية بالإجراءات الوقائية لتقليل انتشار الفيروس الغدي وغيره من الفيروسات الموسمية، والالتزام بهذه النصائح يساهم في الحفاظ على صحة المجتمع وتقليل الضغط على القطاع الصحي خلال فصل الشتاء.

باتباع هذه الإرشادات، يمكن تجنب الإصابة بالفيروس الغدي والحد من انتشاره بين الفئات الأكثر عرضة للخطر.

إقرأ ايضا

اختبار الإيدز المجاني.. خدمة صحية مضمونة بسرية تامة



هل دور البرد المنتشر في مصر متحور جديد من فيروس كورونا؟

