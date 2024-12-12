اختبار الإيدز المجاني.. خدمة صحية مضمونة بسرية تامة

الإيدز.. توفر وزارة الصحة والسكان خدمة اختبار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) مجانًا في العديد من مراكز الفحص والمشورة المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، تتميز هذه الخدمة بضمان كامل للسرية والخصوصية، ما يخلق بيئة آمنة تشجع الأفراد على إجراء الفحص الخاص بمرض الإيدز بكل ثقة واطمئنان.

أهمية إجراء اختبار الإيدز

إجراء اختبار الإيدز يعتبر خطوة حيوية للحفاظ على الصحة العامة، يساهم الكشف المبكر عن الفيروس في الحصول على العلاج اللازم والحد من انتقال العدوى للآخرين، مما يعزز الجهود الوطنية للحد من انتشار المرض.

مراكز الفحص والمشورة: العناوين وأرقام الهواتف



محافظة القاهرة

العنوان: 19 شارع الشيخ ريحان، باب اللوق، ميدان التحرير.

رقم الهاتف: 02/7947839.

محافظة الإسكندرية

العنوان: 10 شارع محمد طلعت نعمان، الدور الثاني، شقة 11، أمام الغرفة التجارية، محطة الرمل.

رقم الهاتف: 03/4806443.

محافظة الإسماعيلية

العنوان: عرايشية مصر، ميدان المطافي، شارع البحيرة، بجوار بنك الدم.

رقم الهاتف: 064/3344659.

محافظة الدقهلية

العنوان: خلف مستشفى الصدر.

رقم الهاتف: 050/2362901.

محافظة الشرقية

العنوان: مركز طبي النحال، شارع خالد بن الوليد، الزقازيق.

رقم الهاتف: 055/2266715.

محافظة كفر الشيخ

العنوان: مستشفى كفر الشيخ العام، أسفل بنك الدم الرئيسي.

رقم الهاتف: 047/3228884.

محافظة الغربية

العنوان: طنطا، شارع طه الحكيم، مستشفى الحميات، الدور الثالث.

رقم الهاتف: 040/3402197.

مراكز الفحص

البيئة الآمنة والمضمونة للفحص

وتم تصميم مراكز الفحص لتوفير بيئة داعمة وآمنة للأفراد الراغبين في إجراء اختبار الإيدز، تضمن المراكز سرية تامة لجميع العملاء، ما يتيح لهم التمتع بالراحة والخصوصية عند الحصول على هذه الخدمة الصحية المهمة.

وتدعو وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذه الخدمة المجانية للمساهمة في الوقاية من مرض الإيدز وتعزيز الصحة العامة، يُعد الكشف المبكر خطوة رئيسية نحو حياة صحية وآمنة.

الإيدز (متلازمة نقص المناعة المكتسبة) هو حالة صحية ناتجة عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (HIV)، الذي يهاجم جهاز المناعة، ويضعف قدرته على مكافحة العدوى والأمراض، ومع تطور المرض، يصبح الجسم أكثر عرضة للالتهابات والأمراض التي يمكن أن تكون قاتلة.

كيفية الإصابة بالفيروس

ينتقل فيروس HIV عبر سوائل الجسم مثل..

الدم.

السائل المنوي.

الإفرازات المهبلية.

حليب الأم.

وتحدث العدوى من خلال..

الاتصال الجنسي غير المحمي مع شخص مصاب.

استخدام أدوات ملوثة بالفيروس مثل الإبر أو الأدوات الجراحية.

نقل الدم الملوث.

من الأم المصابة إلى الجنين أثناء الحمل، الولادة، أو الرضاعة الطبيعية.

أعراض الإصابة بالفيروس

الإيدز لا يظهر بشكل مباشر فور الإصابة بفيروس HIV، بل يمر بثلاث مراحل كما يلي..

المرحلة الأولى (الإصابة الحادة)

أعراض تشبه الأنفلونزا مثل الحمى، آلام العضلات، والتهاب الحلق.

المرحلة الثانية (الكمون السريري)

فترة قد تمتد لسنوات دون ظهور أعراض، لكن الفيروس يستمر في التكاثر داخل الجسم.

المرحلة الثالثة (الإيدز)

ضعف شديد في جهاز المناعة.

ظهور أمراض انتهازية مثل الالتهابات البكتيرية، الفطرية، والفيروسية.

الوقاية من الإيدز

للحماية من الإصابة بفيروس HIV، يقدم لكم الموجز بعض النصائح للحماية من هذا المرض..

استخدام وسائل الحماية مثل الواقي الذكري أثناء العلاقة الجنسية.

عدم مشاركة الإبر أو الأدوات الحادة.

إجراء فحوصات دورية للأفراد المعرضين لخطر الإصابة.

التوعية الصحية حول المرض وطرق انتشاره.

تشخيص المرض

يتم تشخيص المرض من خلال اختبارات دم دقيقة للكشف عن وجود فيروس HIV. تشمل هذه الاختبارات..

الاختبارات السريعة.

فحوصات الأجسام المضادة والمستضدات.

اختبار الحمض النووي الفيروسي (PCR).

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