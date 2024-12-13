حقيقة انتشار متحور كورونا الجديد في مصر

ما قاله مستشار الرئيس للصحة عن الشائعات وكورونا.. انتشرت في الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول ظهور فيروسات غامضة تصيب الجهاز التنفسي وتؤدي إلى حالات وفاة، لكن تاج الدين نفى هذه الادعاءات، مؤكدًا أن وزارة الصحة المصرية تتابع الوضع باستمرار، وتتعامل بشفافية مع أي مستجدات.

تصريحات مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية

صرح الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» على قناة «دي إم سي»، أن ما يتم تداوله حول ظهور متحورات جديدة من فيروس كورونا هو مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأكد أن هذا الوقت من العام يُعد موسمًا طبيعيًا لانتشار الفيروسات التنفسية المعتادة، وليس هناك أي دليل علمي أو طبي على وجود فيروسات جديدة أو غامضة تسبب وفيات.

وأضاف تاج الدين: "فيروس كورونا سيبقى معنا ولن يختفي نهائيًا، لكن الحديث عن متحورات أو فيروسات مجهولة هو كلام غير صحيح".

الوضع الوبائي في مصر



كما أوضح مستشار الصحة أن الوضع الوبائي في مصر مستقر، ولا توجد أي مستجدات مثيرة للقلق فيما يتعلق بالفيروسات التنفسية، وشدد على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية المعتادة خلال موسم الشتاء، مثل غسل اليدين، وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة، والحفاظ على التهوية الجيدة داخل المنازل.

شائعات الفيروسات المجهولة

أهم النصائح لتجنب الإصابة بالفيروسات التنفسية

1. تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.



2. غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون.



3. استخدام المناديل عند العطس أو السعال.



4. تقوية المناعة بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات.



5. الالتزام بتعليمات الجهات الصحية وتجنب تصديق الشائعات.

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