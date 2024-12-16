7 اعراض تشير الى احتمالية اصابتك بالنوبة القلبية قبل بلوغك الأربعين

النوبة القلبية عبارة عن تعطل مسار الدم الى القلب لمدة طويلة مما قد ينجم عنه انسداد شريان من الشرايين بالاضافة الى مخاطر صحية كبيرة قد تصل الى الموت المفاجئ لذا يشرح لك الموجز بالتفصيل عن اعراض قد ينتج عنها النوبة القلبية وكيفية الوقاية منها، فالنوبات لا تعتمد على وقت معين للحدوث لكن قد يصعب النجاة منها اذا حدثت في اوقات متأخرة من الليل وبشكل خاص للذكور الذي تخطوا عتبة الاربعين اذ يعتبر هذا العقد الزمني في حياتهم مرحلة شائكة للغاية اذ قد يؤثر الروتين اليومي والارهاق البدني بالاضافة الى العوامل التي تعتمد على الوراثة ان تعزز من التهديد بالتعرض لنوبة قلبية

7 اعراض مهددة بالتعرض لنوبة قلبية

ضيق في الصدر :اذا لاحظت وجود الام مبرحة في صدرك والام في القلب خلال خفقانه فربما بدون تشعر تصاب بخطر النوبة القلبية , ومع ذللك بتجه اغلب الافراد عند تعرض لتلك الاعراض الى ربطها بالارهاق او الحالة النفسية او صعوبة الهضم لكن اذا طال مدة الالم لدقائق طويلة فاتجه الى اقرب مشفى اذ قد يساهم هذا الاجراء في انقاذ حياتك صعوبة التنفس :قد يسبب صعوبة التنفس الاما حادة في الصدر او لا لمن ايامان تستهون بهذا الالم اذا كنت تخطيت عامك الاربعين سواء كان هذا بعد مجهود بدني او حتى في اوقات الاسترخاء ويتجه الوضع الى منحنى خطر عند حدوثه في النوم او الراحة في غرفتك اذا قد يشكل خطر على صحة قلبك انتشار العرق البارد :اذا لاجظت اثار تعرق خاصة اذا كنت لا تقوم بمجهود بدني او تتعرض للحرارة فهذه قد تكون علامة على احتمالية اصابتك بالنوبة القلبية او اقتراب هلاك موشك من القلب الرغبة في الغثيان والشعور بالدوار :من المعتاد بين العامة ان يتوقعوا مشاكل ارهاق بدني او انتشار مشاكل في الجهاز الهضمي هي ما يعرضك للدوار والغثيان لكنك سستتفاجئ عندما تكتشف انها تعتبر في بعض الاحيان دلالة على احتمالية اصابتك بنوبة قلبية خاصة اذا صاحبها الام الصدر وضيق التنفس الام مبرحة في الكتف والرقبة :قد يحدث تفشي لالام الرقبة والكتف عندما تصاب بالنوبة القلبية لكن الالام المبرحة لن تنتشر فقط في الكتف والرقبة بل ايضا في المعدة او الظهر او الفك لكن في حالة انتشار اي اعراض من اعراض النوبة الاخرى فربما انت مهدد بالنوبة القلبية الشعور بارهاق بلا اسباب : فد يعد شعور الارهاق وخاصة عندما يكون بلا سبب علامة تحذيرية على احنتمالية اصابتك بالنوبة خاصة اذا طال لوقت طويل فاذا صاحبها اعراض اخرى اعتد هذا دلالة على النوبة القلق الشديد : قد تشعر بحالة نفسية شديدة من القلق او الاحساس انهم على شفا حفرة من الموت قبل ان تداهمك النوبة القلبية لا تستخف بهذه الحالة النفسية واطلب المعونة الطبية فورا خاصة اذا داهمك مع هذا الالم النفسي الام بدنية اخرى

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