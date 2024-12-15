10 فواكه شتوية تعزز من صحة القلب وتقيك من الامراض المزمنة !!

تتميز الفواكه بغناها بالعديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم طبقا لما نشر من قبل موقع Eat This فالفواكه تحتوي على مجموعة كاملة من العناصر الغذائية من الالياف والمعادن والفيتامينات المهمة لصحة الجسم الذي تمثل عمود اساسي لصحة الانسان يكشف لكم الموجز عن عشر فواكه شتوية يمكنك الاعتماد عليها كمقبلات صحية ولذيذة تعحسن من صحتك العامة

عشر فواكه تساهم في تعزيز صحتك

التفاح :من الفواكه الغنية بالعديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم على سبيل المثال :فيتامين سي والألياف ومضادات الأكسدة القوية، بالاضافة الى الفلافونويد والأحماض الفينولية.اذ يساهم اكل التفاح بانتظام على الحد من احتمالية الاصابة بأمراض القلب ومنظم مساهم في ضبط الوزن بالاضافة الى الوقاية من بعض الاورام الخبيثة مع زيادة الوقاية من الربو ومرض السكري من النوع 2، والضمور المعرفي المتعلق بالعمر.

التوت الازرق :التوت الازرق من الفواكه التي اعتبرها العلماء فاكهة خارقة نتيجة تنوع العوائد الايجابية للجسم من تناوله فقيمته العذائية مليئة بتشكيلة من مضادات الأكسدة الأنثوسيانين، التي تمد التوت بلون ازرق براق اضافة الى قدرة التوت الازرق على الوقاية من الامراض المزمنة مع اطالة الشباب في جسمك بالاضافة الى الوقاية من السكري نوع 2 وامراض القلب وفقا لدراسة علمية

2. الرمان :الرمان من الفواكه التي تتضمن قيمتها الغذائية فيتامين سي والبوتاسيوم وفيتامين ك والبوليفينولات النشطة بيولوجيًا والتي تعتبر مضادات اكسدة فعالة ضد الجذور الحرة وازالتها من الجسم بالاضافة الى التخلص من جزيئات مضطربة في الجسم مما يعزز نسبة الوقاية من الامراض المزمنة

البرتقال : البرتقال من الفواكه الشتوية الشائعة في المنازل لكنه لا يقوي جهاز المناعة بل اوضحت ايضا الدراسات اشتمال البرتقال على كل من فيتامينات A ,B,C بالاضافة الى البوتاسيوم و الكالسيوم والالياف الغذائية المعززة لصحة البشرة والجلد بشكل عام والتي لديها القدرة على الحد من خطر امراض القلب والاوعية الدموية

3. الفراولة : من الفواكه الهامة جدا لصحة القلب بفضل احتوائها على عناصر غذائية مساهمة في ضبط الوزن وتنشيط ميكروبيوم الامعاء وقد اكدت الدراسات قدرة الفراولة على الحد من سرعة انتشار التدهور المعرفي



3. التوت الاحمر : مثل اخيه التوت الازرق يحتوي التوت الاحمر على نسب وفيرة من فيتامين سي والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات وبغناها الواضح في نسبة مضادات الأكسدة،ويعد المصدر الاساسي لتلك المضادات في التوت هو حمض الإلاجيك، الذي كشفت الدراسات عن خصائصه المضادة للسرطان، والأنثوسيانين، التي تعزز صحة القلب وقد تساهم في الوقاية من أمراض القلب ومرض السكري من النوع 2 والسمنة والتدهور المعرفي المرتبط بالعمر والشيخوخة



4. العنب الاحمر :يحتوي العنب الاحمر على نسب من السعرات الحرارية القليلة مزيدا على هذا فيتامين ك والكالسيوم والألياف والفلافونويدات النشطة بيولوجيًا، والتي تعطي العنب لونه الأحمر الزاهي والجذاب



4. المانجو : المانجو من الفواكه الغنية بما يزيد عن 20 عنصر غذائي للجسم والتي تتضمن فيتامينات ومعادن رئيسية بالاضافة الى مزيج مذهل من الفوائد الصحية للجسم بدءا من الحد من انتشار الالتهابات وصولا الى تقليل احتمالية الاصابة بامراض القلب والسكري من النوع الثاني

5. الكرز الحلو :الكرز من الفواكه التي تتمتع بوفرة في نسبة الالياف والبوتاسيوم بالاضافة الى نسبة محدودة من السعرات الحرارية اذ تتضمن فقط كوب واحد من الكرز على 100 سعر حراري لا غير

5. الشمام : يعتبر الشمام من الفواكه التي تتربع قمة الفواكه الصحية نظرا انه معدل كوب فقط من الشمام يساوي 50 سعر حراري فحسب بالاضافة الى غناه بمجموعة من الألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي وحمض الفوليك وفيتامين ك والكالسيوم والمغنيسيوم واللوتين وزياكسانثين وبيتا كاروتين.

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