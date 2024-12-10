تخلصك من حصوات الكلى.. فوائد سحرية لا تعرفها عن فاكهة الكيوي

يجهل الكثيرون فوائد فاكهة الكيوي إذ أنها تتمتع بالعديد من المزايا الهامة والقيمة الغذائية الغنية بمجموعة رائعة من العناصر الغذائية العاملة بشكل فعال في علاج وضبط العديد من الامراض بل وتعزيز الصحة العامة للجسم.

وخلال السطور التالية، يشرح لكم موقع الموجز أهم فوئد فاكهة الكيوي في جعبته من خلال التقرير التالي

اهم العناصر الغذائية في فاكهة الكيوي

واشتهر عن فاكهة الكيوي غناها الشديد بفيتامين C ومضادات الأكسدة والالياف الغذائية المهمة لصحة الانسان اذ ان مضادات الاكسدة مع فيتامين سي والكولين واللوتين وزياكسانثين - في إالتخلص من تلك الجذور الحرة داخل الجذور ربما تتسائلون الان وماهي تلك الجذور الحرة والاجابة تلخص في :انها مجموعة من الجزيئات المضطربة تتشكل في الجسم خلال عملية التمثيل الغذائي او اي عملية اخرى يقوم بها الجسم

ورغم فوائد إلا أنه يجب الحذر منها فإذا حدث وتكاثرت مجموعة زائدة من فاكهة الكيوي عن الحد من الجذور الحرة فقد تؤدي الى الاصابة بالاجهاد التأكسدي ممسببا تلف وموت الخلايا مما قد يعرض الجسم اكثر للاصابة بأمراض خطيرة كامراض القلب والسرطان الخبيث.

التحسين من صحة البشرة

ويساعد فيتامين سي على تعزيز انتاج الكولاجين الذي يرفع من جمال البشرة ورطوبة البشرة مما يساهم في جعلها اكثر صحة واشراقا كما ان تناول الكولاجين قد يحد ايضا من انتشار التجاعيد في البشرة وتعزيز صحة الجلد كما يحتوي الكيوي على نسب عالية من فيتامين E الواقي من اضرار الشمس على الجلد والبشرة

فاكهة الكيوي

حماية منيعة من حصوات الكلى

كشفت الدراسات ان اكل كمية معقولة من الاطعمة الغنية بالبوتاسيوم ومنها الكيوي مساهمة بشكل فعال في القيام بدور الحصن ضد حصوات الكلى

نوم صحي اكثر

اكتشف الباحثون ان اكل ثمرة الكيوي معزز لجودة النوم وتوقعوا ان هذا ينبع من غنى فاكهة الكيوي بمضادات الأكسدة والسيروتونين

تناول الكيوي = صحة افضل للقلب والحد من مشاكل ضغط الدم

الكيوي من الفواكه التي تحتوي على تشكيلة من العناصر الغذائية الاتية:الألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة وجميعها من العناصر المعززة لصحة القلب

كما نصحت جمعية القلب الأمريكية (AHA) الناس برفع نسبة البوتاسيوم في نظامهم الغذائي مع الحد من نسبة الملح المنزلي في طعامهم كما يخفف عنصر البوتاسيوم مشاكل الاوعية الدموية مما يعود بالنفع على ضغط الدم وتنظيمه فنسبة البوتاسيوم في حبة من الكيوي تعادل 215 مجم والذي يساوي 5 % فقط من احتياجات البالغين للبوتاسيوم في الجسم وتساهم ايضا الالياف المتواجدة داخل فاكهة الكيوي في رفع معدل الصحة للقلب والاوعية الدموية حيث اشارت دراسة ان الافراد الذي يحتوي نظامهم الغذائي على نسبة عالية من الالياف معرضون بدرجة اقل للمعانة مع امراض القلب والاوعية الدموية كما تقل لديهم كثيرا نسبة الكوليسترول الضار في الدم

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