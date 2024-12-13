10 أعشاب طبيعية سحرية في علاج ارتفاع الكوليسترول في الدم

يشكل ارتفاع مستويات الكوليسترول خطرًا كبيرًا على صحة القلب ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويسعى العديد من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول إلى علاجه بطرق مختلفة، من ضمنها ” العلاج بالأعشاب “

ولكن! هل يمكن علاج الكوليسترول بالأعشاب فعلًا؟ وما أشهر الأعشاب المستخدمة في علاج ارتفاع الكوليسترول؟

الموجز سيعرض لكم أهم الأعشاب المؤثرة في علاج ارتفاع الكوليسترول .

القرفة

لم تثبت الأبحاث التي أُجريت على القرفة حتى الآن بشكل قاطع أنها يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية..

الزعرور البري

وجدت بعض الدراسات أن الزعرور يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وقد استُخدمت أوراق وفاكهة وأزهار الزعرور طبيًّا منذ مئات السنين لعلاج مشكلات القلب، بما في ذلك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

كُركُم

يتميز الكركمين، المركب النشط في الكركم، بخصائص مضادة للأكسدة وللالتهابات تدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو مركب يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL ومنع تراكم الترسبات في الشرايين.

زنجبيل

يحتوي الزنجبيل على جينجيرول، وهو مركب نشط بيولوجيًا يساعد على خفض مستويات الكوليسترول وتحسين الدورة الدموية.

الشعير

يحتوي الشعير على نوع قوي من الألياف القابلة للذوبان التي تحافظ على مستويات الكوليسترول تحت السيطرة؛ إذ تمنع هذه الألياف امتصاص الجسم للكوليسترول من الطعام؛ ما يؤدي إلى انخفاض نسبته في الدم.

نبات الحلبة

تحتوي بذور الحلبة على ألياف قابلة للذوبان، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار وتنظيم مستويات السكر في الدم.

الريحان

يحتوي الريحان على مركبات مثل الأوجينول والكاريوفيلين، والتي تساعد على تقليل مستويات الكوليسترول وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن شرب شاي تولسي أو إضافة أوراق الريحان الطازجة إلى السلطات والصلصات بما يمكن أن يدعم صحة القلب في حرارة الصيف.

بذور الكتان

يحتوي كل من بذور الكتان وزيت بذور الكتان على مستويات عالية من أحماض أوميغا 3 الدهنية، التي قد تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

خميرة الأرز الحمراء

تحتوي بعض منتجات خميرة الأرز الحمراء على مادة موناكولين K، وهي نفس المادة الموجودة في الأدوية المستخدمة في علاج ارتفاع الكوليسترول.

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