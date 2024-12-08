ما أفضل علاج لـ الكوليسترول والدهون الثلاثية؟.. طرق بسيطة وفعاله للعلاج

الكوليسترول والدهون الثلاثية.. يعاني الكثير من ارتفاع الكوليسترول في الدم أو وجود دهون ثلاثية ولذلك يبحثون عن أفضل طرق لعلاجهم وبطريقة آمنة وصحية وغير مكلفة على الطبقات الفقيرة من الناس، وهذا ما سيرصده لكم الموجز في هذا التقرير.

الكوليسترول والدهون الثلاثية

ماهي الدهون الثلاثية

وقبل أن تعرف على أفضل علاج لـ الكوليسترول والدهون الثلاثية، نرصد معكم ماهي الدهون الثلاثية؟ التي تتواجد في الدم بشكل طبيعي، وتتكون عقب الإنتهاء من تناول الطعام، حيث يبدأ الجسم في تحويل السعرات الحرارية التي لا يحتاجها إلى دهون ثلاثية، ويقوم بعدها بتخزينها في الخلايا لإستخدامها في صورة طاقة لاحقًا.

وبينما تعتبر الدهون الثلاثية مصدرًا مهمًا للطاقة في الجسم، إلا أن إرتفاع الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم يمكنه أن يرفع من خطر الإصابة بأمراض القلب، وبالتالي يلزم أن يتم علاج إرتفاع الدهون الثلاثية بأسرع وقت ممكن.

تعرف على حقيقة الكوليسترول

الكوليسترول هو مركب متواجد في كل خلية من خلايا الجسم، ويعمل علىببناء خلايا جديدة، لكن إذا كان مستوى الكولسترول في الدم مرتفعًا فمعنى هذا أن ترسبات دهنية ستتكون داخل جدران الأوعية الدموية وستعيق هذه الترسبات في النهاية تدفق الدم في الشرايين.

عوامل ارتفاع نسبة الكوليسترول

1- التدخين.

2- الوزن الزائد.

3- سوء التغذية.

4- عدم القيام بنشاط بدني.

5- بالإضافة للعوامل الوراثية.

6- إرتفاع ضغط الدم.

7- مرض السكري.

علاج إرتفاع الكوليسترول

- تغيير نمط الحياة.

- العلاج الدوائي.

- العلاج بالمواد الطبيعية كا (الأرض الشوكي، الشعير، بزر قطونة، الثوم، نخالة الشوفان).

كيف نعرف أن الدهون الثلاثية مرتفعة

-أولا تكون نسبة الدهون الثلاثية لدى الأشخاص المعرضين لخطر ارتفاعها بين 150-199 ملغ/ ديسيلتر.

وتتراوح مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة من 200-499 ملغ/ ديسيلتر.

-وتبدأ المستويات العالية جدًا من 500 ملغ/ ديسيلتر.

طرق علاج إرتفاع الدهون الثلاثية من المنزل

أن تقوم بإختيار الدهون الصحية غير المشبعة بدلًا من الدهون المتحولة والدهون المشبعة.

وأيضاً تقليل تناول الكربوهيدرات، والسكريات المضافة، وإضافة الألياف إلى النظام الغذائي.

وبالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.

وفي حال الإصابة بمرض السكري، من المهم السيطرة على مستويات السكر، لما لها من تأثير كبير على مستويات الدهون الثلاثية.

طرق علاج إرتفاع الدهون الثلاثية من خلال الأعشاب والمكملات الغذائية

- تعد بذور الحلبة فعالة في تقليل الدهون الثلاثية في الدم.

- ووجد أيضاً أن فيتامين د يمكن أن يساهم في علاج الدهون الثلاثية الكلية.

- يمكن للكركم أن يسبب تناول مكملات الكركمين انخفاضًا كبيرًا في مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول الضار.

- ويشتهر زيت السمك بتأثيراته القوية على صحة القلب، فهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي ثبت أنها تخفض من نسبة الدهون الثلاثية والكثير من عوامل الخطر الأخرى لأمراض القلب.

إرتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم

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