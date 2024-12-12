البطاطس المنبتة.. سم خفي في مطبخك كيف تتجنب مخاطره

تعد البطاطس واحدة من أكثر الأطعمة استخدامًا في العالم، ولكن ماذا يحدث عندما تبدأ في التبرعم؟ تحتوي البطاطس المنبتة على مستويات مرتفعة من الجليكوالكالويدات، وهي مركبات سامة يمكن أن تسبب مشكلات صحية خطيرة، تبدأ من اضطراب المعدة وقد تصل في الحالات القصوى إلى الوفاة، وفي هذا التقرير، يستعرض الموجز، الحقائق العلمية حول هذا الموضوع وكيفية التعامل مع البطاطس المنبتة بأمان.

لماذا تعتبر البطاطس المنبتة خطرة؟

تحتوي البطاطس بشكل طبيعي على مركبين رئيسيين من الجليكوالكالويد “السولانين والشاكونين”، بجرعات صغيرة، قد يكون لهذين المركبين فوائد مثل خفض السكر والكوليسترول في الدم ومقاومة الميكروبات، لكن تناولهما بكميات كبيرة يصبح سامًا.

العلامات الدالة على وجود خطر

ويقدم الموجز، بعض العلامات الدالة على وجود خطر، حال تناول هذا النوع من البطاطس على النحو التالي..

لون أخضر في قشرة البطاطس، يشير إلى وجود الكلوروفيل، الذي ليس سامًا بحد ذاته، ولكنه يدل على زيادة في تركيز الجليكوالكالويد، أما التبرعم يزيد من تركيز المركبات السامة التي قد تسبب مشكلات صحية خطيرة عند تناولها.

الأعراض الناتجة عن تسمم السولانين

وفقًا للدكتورة ديمبل جانغدا، فإن السولانين الناتج عن البطاطس المنبتة يمكن أن يسبب أعراضًا تتراوح بين الغثيان والإسهال وأعراض عصبية أكثر خطورة مثل: “انخفاض ضغط الدم، نبض سريع، ارتفاع درجة الحرارة، الصداع، الارتباك، وفي حالات شديدة، قد يصل الأمر إلى الوفاة”.

هل يمكن تقليل سمية البطاطس المنبتة؟

أفضل خيار عند اكتشاف البطاطس المنبتة هو التخلص منها تمامًا، ومع ذلك، إذا كانت البراعم أو الأجزاء الخضراء تتركز في منطقة صغيرة، يمكن تقشيرها بعناية وإزالة الأجزاء المصابة قبل الطهي، لكن يجب الحذر، الطهي لا يدمر هذه المركبات السامة، مما يجعل من الأفضل عدم المخاطرة وتجنب تناول البطاطس المنبتة تمامًا.

بطاطس

كيفية تخزين البطاطس لتجنب التبرعم

لتجنب مشكلة التبرعم والحفاظ على البطاطس لفترة أطول، ينصح باتباع النصائح التالية:

-التخزين في مكان بارد ومظلم، تأكد من وضع البطاطس في مكان جيد التهوية وبعيد عن الضوء.

-الابتعاد عن البصل، تجنب تخزين البطاطس بجوار البصل، لأن الغازات المنبعثة من البصل تسرع عملية التبرعم.

-الحفاظ على درجات حرارة معتدلة، لا تخزن البطاطس في الثلاجة أو الفريزر؛ درجات الحرارة الباردة تحول النشويات إلى سكر، مما يغير الطعم واللون عند الطهي.

-استخدام أكياس قابلة للتهوية، ضع البطاطس في أكياس شبكية أو اتركها في حاوية تتيح تدفق الهواء لتقليل الرطوبة ومنع التبرعم.

البطاطس المنبتة: الخيار بين المخاطر والسلامة

على الرغم من أن البطاطس جزء أساسي من النظام الغذائي اليومي للكثيرين، إلا أن التعامل غير الصحيح معها، خاصة عندما تبدأ بالتبرعم، قد يعرض صحتك للخطر، لذا، من الأفضل التخلص من البطاطس المنبتة أو التعامل معها بحذر شديد، والتزامك بتخزين البطاطس بطريقة صحيحة سيضمن لك استخدامها بأمان ويجنبك الوقوع في مشاكل صحية غير متوقعة.

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