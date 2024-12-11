تعرف علي فوائد وأضرار البطاطا والبطاطس لمرضي السكري

تعتبر البطاطا والبطاطس من الخضروات الجذرية الشائعة، ولكنها تختلف في العديد من الخصائص الغذائية، ومع انتشار مرض السكري، يبحث الكثير من المصابين عن الأطعمة التي يمكنهم تناولها بأمان دون التأثير على مستويات السكر في الدم.

ويقدم الموجز في هذا التقرير مقارنة بين البطاطا والبطاطس لتحديد أيّهما يعتبر الخيار الأفضل لمرضى السكري.

البطاطا: كنوز غذائية لمصابي السكري

معدل منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم: تتميز البطاطا بمعدل منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم، مما يعني أنها تتسبب في ارتفاع بطيء في مستويات السكر في الدم مقارنة بالأطعمة الأخرى الغنية بالكربوهيدرات.

مصدر ممتاز للألياف: تحتوي البطاطا على كمية جيدة من الألياف الغذائية التي تساعد على الشعور بالشبع وتنظيم عملية الهضم، مما يساهم في التحكم في مستويات السكر في الدم.

غنية بالفيتامينات والمعادن: تزود البطاطا الجسم بالعديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية مثل البوتاسيوم وفيتامين C، والتي تلعب دورًا هامًا في الحفاظ على صحة الجسم بشكل عام.

فوائد البطاطس لمرضي السكر

مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع: على عكس البطاطا، تتميز البطاطس بمؤشر نسبة سكر في الدم مرتفع، مما يعني أنها تتسبب في ارتفاع سريع في مستويات السكر في الدم.

قيمة غذائية أقل: تحتوي البطاطس على كمية أقل من الألياف والفيتامينات والمعادن مقارنة بالبطاطا.

نصائح هامة لمرضى السكري

الانتباه إلى طريقة التحضير: يجب تجنب قلي البطاطا أو البطاطس في الزيوت، ويفضل طهوها بالبخار أو السلق.

الاعتدال في الكمية: حتى مع كون البطاطا هي الخيار الأفضل، يجب تناولها باعتدال كجزء من نظام غذائي متوازن.

الاستشارة الطبية: من المهم استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية لتحديد الكمية المناسبة من البطاطا التي يمكن تناولها يوميًا.

وصفات بطاطا صحية ولذيذة لمرضى السكري: بطاطا مشوية بالأعشاب

المكونات: بطاطا متوسطة الحجم، زيت زيتون، أعشاب طازجة (زعتر، روزماري، أوراق نعناع)، ملح وفلفل أسود.

الطريقة: اغسلي البطاطا جيدًا واخبزيها في الفرن حتى تنضج. قبل التقديم، ادهنيها بزيت الزيتون والأعشاب والتوابل.

بطاطا مهروسة بالخضروات:

المكونات: بطاطا، جزر، كوسة، حليب خالي الدسم، زبدة أو زيت زيتون، ملح وفلفل أسود.

الطريقة: اسلقي البطاطا والخضروات حتى تنضج، ثم اهرسيها جيدًا. أضيفي الحليب والتوابل حسب الرغبة.

بطاطا محشوة بالخضروات والبروتين:

المكونات: بطاطا كبيرة، خضروات مشكلة (فلفل، بصل، جزر)، بروتين (دجاج مسلوق مفروم، أو عدس)، توابل.

الطريقة: اسلقي البطاطا حتى تنضج، ثم افرغيها واهرسيها. اخلطي الخضروات والبروتين المقطع معًا، ثم احشي البطاطا بالمزيج وادخليها الفرن حتى تتحمر.

بطاطا مقلية في الفرن:

المكونات: بطاطا مقطعة إلى شرائح رفيعة، زيت زيتون، توابل.

الطريقة: ضعي شرائح البطاطا في صينية الفرن وادهنيها بزيت الزيتون والتوابل. اخبزيها في الفرن حتى تصبح مقرمشة.

بناءً على الأدلة العلمية، تعتبر البطاطا الخيار الأفضل لمرضى السكري مقارنة بالبطاطس. وذلك لأنها تتميز بمعدل منخفض في مؤشر نسبة السكر في الدم، وغنية بالألياف والفيتامينات والمعادن. ومع ذلك، يجب على مرضى السكري اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام للحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

اقرأ أيضا :

"هتدفيك فى الشتاء".. البطاطا: وجبة خفيفة وصحية تمنحك الطاقة وتعزز مناعتك

روشتة سحرية من المنزل.. عصائر مفيدة لمرضى السكر